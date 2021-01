Před mostem retardér, za ním druhý. Následuje cedule „Vítá vás obec Spořice, děkujeme, že jedete pomalu“ a za ní další s upozorněním, že rychlost měří radar. Třetí retardér je položený před prvními domky. Na první pohled je jasné, že vesnici těsně přiléhající k Chomutovu trápí doprava. Jako by nestačilo, že ji z jedné strany svírá „třináctka“, z druhé dálnice a průmyslová zóna, auta si krátí cestu přes vesnici.

Zdroj: DeníkPřitom by Spořice mohly být oázou klidu. Domky tvoří dlouhé řady podél potoku Hačka, který protéká kamenným korytem. Z obou stran ho rámují úzké silnice s domy a řadami zaparkovaných aut. Z jedné strany na druhou se přejíždí po osmi mostcích. S trochou fantazie je to takový severočeský Amsterdam s jeho životem na vodních kanálech. Když po ztvrdlém sněhu projíždí muž na postarším bicyklu, iluze je dokonalá.

„Oázu klidu jsme měli, když opravovali most směrem na Chomutov. To tady byl měsíc dva klid,“ zasnil se starosta Roman Brand. Už je to ale pryč. Má spočítáno, že obcí denně profrčí kolem pěti tisíc aut.

„S dopravou máme velký problém. Je to kvůli špičce u Globusu, protože když lidé skončí v průmyslových zónách v Kadani a Klášterci nad Ohří a jedou domů, čeká se před kruhákem i dvacet minut, než se dá projet. Raději si krátí cestu přes Spořice, což odnáší naše komunikace a místní lidé ten provoz těžce nesou,“ popsal problém starosta.



Obec pořídila retardéry, moc to ale nepomohlo. „Zpočátku byly dva. Chtěli jsme udělat třetí tak, aby to autu, které pojede víc než padesátkou, utrhlo spodek. Zpracovali jsme na to projekt, ale dopravní inspektorát nám to zamítl,“ doplnil starosta. Následoval tedy nákup informativního radarového měřiče. Většina řidičů dá podle starosty nohu z plynu, když vidí, že se na ně smajlík mračí. Na množství aut to ale nemá vliv.



Co hůř, úzkými silničkami nad vodou drncají i naložené náklaďáky, ačkoli ve vesnici nemají co dělat. Směrem od průmyslové zóny na to řidiče upozorňují čtyři zákazové značky. „Třeba příklad z dnešního rána. Čtvrt hodiny před vámi do Spořic přijel kamion, který vezl zboží do staviv. Ta jsou v našem katastru, z kruháku je to ale jiná odbočka. Ten řidič jel přes čtyři zákazové značky až před obecní úřad, protože si dal do navigace Spořice. Vedla ho do středu. Jel s těžkým návěsem, takže pak jen horko těžko vycouval,“ vylíčil Brand jednu z řady situací, na které místní narážejí.

Podobné případy obec dodatečně řeší díky kamerám umístěným u výjezdů z obce. Záznamy předkládá policii, která pak řidiče dodatečně pokutuje. Kromě toho mají ve Spořicích letos přibýt dva další retardéry. Řidiči totiž zjistili, že když budou jezdit po „správné“ straně ulice, současným třem retardérům se vyhnou. Tím ale zatížili tu část, kde je školka, a vesele to tam střihají ve vyšší rychlosti. „Nezbývá nám, než jim to co nejvíc znepříjemnit,“ podotkl starosta.



Právě doprava se zdá být jedinou věcí, na kterou si místní stěžují. Většina oslovených lidí si chválila, že jinak mají ve Spořicích vše. Ve vsi je obří sportovní areál za více než 120 milionů, zánovní penzion pro seniory, opravená škola, školka, pošta i pár večerek a hospůdek.



„Já jsem spokojený, všechno je tu v pohodě včetně lidí,“ pochválil muž mírně přes třicet, který byl s malou dcerkou na cestě ze školky. „Špatné je to jen s provozem, protože si tudy každý krátí cestu. Nejhorší je to, když se jezdí z práce a do práce,“ doplnil.