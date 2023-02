Doprava v Jirkově na Osadě je problematická. Nejhustší je v ulici Budovatelů a U Dubu mezi základní školou a domovem pro seniory. Jízda ale není jednoduchá ani v dalších částech této čtvrti, pokládané za jednu z nejlepších adres ve městě. Chybí parkoviště, proto auta stojí v dlouhých šňůrách podél ulic, což provoz komplikuje.

Město se proto pustilo do řešení dopravní situace na Osadě jako celku. Organizovaná bude jinak, k čemuž dopomůže investice do nového parkoviště u Základní školy Budovatelů v místě, kde se donedávna zelenala školní zahrada. Otevřené by mělo být v červnu. Kromě parkoviště tudy povede také nová silnice, která spojí dosud slepou Křižíkovu ulici s centrem. Vznikne tak třetí výjezd z Osady, díky čemuž se rozmělní doprava v celé zóně.

Právě s vpuštěním aut do „své“ ulice ovšem nesouhlasí obyvatelé rodinných domků v Křižíkově ulici. Městu adresovali petici, kterou žádali o zjednosměrnění. Jakmile se to dozvěděli obyvatelé sousední ulice Marie Majerové, poslali kontra petici, v níž vyjádřili obavy, že jednosměrný provoz v Křižíkově ulici požene auta také k nim. Zástupci obou ulic se dostavili i na středeční zastupitelstvo, aby vyjádřili nesouhlas. Zbytečně. Zastupitelé prohlasovali variantu posvěcenou Policií České republiky a chomutovským magistrátem, která zjednosměrňuje obě ulice a otevírá další průjezd, který tam v minulosti byl.

„S výsledkem nejsem vůbec spokojený. Je to pošlapání Listiny základních práv a svobod,“ reagoval zprudka Roman Bauer, který žije v ulici Marie Majerové. „Zhorší nám životní prostředí tím, že do zadních partií Osady naženou veškerou dopravu. Osada bude hlučnější a nebezpečnější,“ je přesvědčený.

„Dopadlo to pro nás nejhůř, jak mohlo,“ poznamenal také František Krýsman z Křižíkovy. „Samozřejmě z dopravního hlediska je to to nejlepší, co mohli udělat kvůli novým barákům, které si tady postavili nově přistěhovaní. Ti na tom vydělají, kdežto my na tom proděláme,“ rozčílil se.

Na zasedání dorazilo třináct zástupců této zóny. Většina z nich ale místnost rozzlobeně opustila už v průběhu nepřehledného a vyhroceného jednání, kdy se zástupci města a obyvatelé překřikovali.

K novému dopravnímu řešení město přijalo také další připomínky. Cyklisté se například pozastavili nad tím, proč by v jednosměrkách neměla být povolená jízda na kole.

„Projekt ještě bude potřeba pozměnit. Znovu se k němu bude vyjadřovat policie i magistrát,“ uvedl vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan Reiner. Jakmile bude vydané opatření obecné povahy a osazené dopravní značky, můžou být ulice zjednosměrněné. Podle předpokladu to bude v prvním pololetí.

Další změny čekají Osadu zřejmě už v následujícím roce, kdy by mělo dojít také na rekonstrukci ulice Budovatelů včetně pruhu pro autobusy a zálivu pro auta rodičů, kteří přivážejí děti. „Jakmile na tuto investici dojde, komunikace se uzavře, takže bude sjezd kolem školy z Křižíkovy ulice strategický,“ zdůraznil Reiner.