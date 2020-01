Podle průzkumu Českého statistického úřadu je Ústecký kraj v čele republiky, pokud jde o vlastnictví televizorů. Dovolit si ho nemůže jen 0,2 procenta domácností. Podobně je to i s telefony, dopřát si je nemůže pouhých 0,5 procenta. Naopak počítač vlastní 72,9 procenta domácností, což je v rámci republiky nejnižší číslo. Jen v menší míře se zde také lidé vybavují myčkami a především sušičkami, i tady ale procenta z roku na rok o jednotky přibývají. Na auto dosáhne 66,4 procenta severočeských domácností.

Ne vždy je ale rejstřík spotřebičů spolehlivou ukázkou toho, jak blahobytně rodina žije. Například televizi si mnohé nepořizují úmyslně, i když by si to díky úsporám snadno mohly dovolit. „S televizí jsme skoncovali před sedmi lety, protože nám vadily ukřičené reklamy a zpravodajství i lacinost některých pořadů. Co potřebujeme, si najdeme na internetu a v tisku, filmy a seriály si stahujeme podle našeho výběru,“ uvedla Veronika Kovářová z Chomutova. „Absolutně nelitujeme, naše děti v podstatě neví, co to televize je. Nakazili jsme tím i pár našich přátel,“ dodala s tím, že počítač má ale každý člen rodiny. „Já a manžel máme služební, děti mají starší notebook a tablet,“ doplnila. Samozřejmostí je auto, do myčky ani sušičky rodina neinvestovala a ani to neplánuje kvůli malému prostoru v kuchyni.

Do domu Marie Bláhové z jedné vísky na Chomutovsku by se sušička vešla bohatě, nevidí ale důvod, proč ji pořizovat. „Mám velkou zahradu, tam se prádlo krásně usuší. Raději jsme si s mužem pod stromeček pořídili vinotéku, takovou speciální lednici na víno. Ta nám dá více potěšení,“ dodala se smíchem. „Jinak splňujeme ve všech bodech. Máme auto, počítač, mobily, nové domácí kino a myčku pořídíme v létě, až předěláme kuchyň,“ vyjmenovala.

Hmatatelnou ukázku toho, nakolik si lidé dopřávají elektrospotřebiče a které to jsou, mají elektroprodejny. „Poslední měsíce byly moc pěkné. Na odbyt jdou nejvíce pračky, lednice a televizory, kolem Vánoc to byly také vysavače a prodávali se i kuchyňští roboti,“ řekla zástupkyně vedoucího chomutovské prodejny Planeo Barbora Kovářová.

Slevy jedou naplno

A invazi zákazníků není v obchodech konec. „Zrovna dnes u nás začínají slevy, chystáme black friday,“ upozornila Kovářová.

Procento domácností vybavených spotřebiči:

barevný televizor: ČR 97,5/ Ústecký kraj 98,9

telefon (pevná linka, mobil): ČR 99,5/ ÚK 99,5

osobní počítač: ČR 78,9/ ÚK 72,9

pračka: ČR 98,3/ ÚK 98,3

sušička prádla: ČR 16,2/ ÚK 15,5

myčka nádobí: ČR 43,8/ ÚK 41,5

auto: ČR 70,8/ ÚK 66,4