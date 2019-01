Mašťov/Kadaň - Jednatřicet dobrovolníků ze skupiny ČEZ v Ústeckém kraji se vypravilo minulý týden pomáhat Dětskému domovu v Mašťově a občanskému sdružení Radka v Kadani. Uplatnili se při údržbářských, zahradnických či výtvarných pracích, ujali se ale také speciální instalace PC programů.

Také letos zavítaly ženy z elektráren Tušimice a Prunéřov a Teplárny Trmice pomáhat kadaňskému občanskému sdružení Radka. Tentokrát vyráběly keramické předměty, které se uplatní jako odměna pro soutěžící děti i dary pro sponzory a partnery. | Foto: skupina ČEZ

V domově nováčci i ostřílení mazáci

Do Mašťova přijelo 24 pracovníků, a to jak nováčci, tak i ostřílená parta lidí, kteří pomáhají dětském domovu už řadu let. „Letošek je tak trochu chaotický na počasí, a tak jsem původně ani nechtěla dobrovolnictví lidem z ČEZ u nás nabídnout. Pak jsme si ale řekli, že jim to nemůžeme udělat. Někteří u nás byli už šestkrát a opět se těší na to, jak nám s něčím pomohou. Stejně jako v minulých letech je za nimi vidět pořádný kus odvedené kvalitní práce. Ostatně hned jak přijedou, běží si zkontrolovat, zda je vše z minula v pořádku. Navíc se už dobře navzájem známe, takže není třeba zbytečných slov. Vědí, kde co je, kam a za kým jít,“ uvedla ředitelka dětského domova Marie Kafková.

Malíři, zahradníci, ajťáci

Ani letos dobrovolníci nezaháleli. Natírali dřevěný hrad na dětském hřišti, zastřihávali živý plot, bílili sklep, myli přepravky na ovoce a zeleninu, připravili ke zprovoznění bazén, vymalovali vstupní prostory do domečku, natírali zábradlí, shrabali a odvezli posečenou trávu ze sadu. Z jiného soudku prací byla kontrola a instalace operačních systémů do počítačů.

Nuda nehrozí

Své dojmy shrnul Zdeněk Krejčík z lounského pracoviště ČEZ Distribuce, který vymaloval vstup do domečku. „V Mašťově nemáme v žádném případě čas na nudu. Proto sem rád jezdím pomáhat. Je to příjemná změna oproti každodennímu vysedávání v kanceláři,“ vysvětlil svou motivaci. Jeho kolegyně Ladislava Vacková vybílila sklepní zdi. „Když mohu, tak pomohu. Zvláště pokud jde o pomoc dětem nebo lidem, kteří se o ně starají,“ doplnila.

Keramika v Radce

Kadaňské sdružení Radka přivítala pět žen z elektráren Tušimice a Prunéřov, další dvě přicestovaly z Teplárny Trmice na Ústecku. Všechny se pustily do výroby různých keramických předmětů. „Jsme rádi za každou pomoc, která nám usnadňuje naše aktivity. Konkrétně dobrovolníci z elektrárenské společnosti ČEZ jsou u nás po čtvrté. Protože jsou to tentokrát samé ženy, tradičně jsme je zaměstnali v keramické dílně. Jejich výrobky poslouží jako odměny pro soutěživé děti na letních táborech či jako dárky pro pacienty kadaňské nemocnice, za nimiž chodí zase naši dobrovolníci. Výrobky také podarujeme naše sponzory a partnery jako výraz díků za jejich podporu,“ dodala koordinátorka dobrovolnického centra sdružení Stanislava Hamáková.

Je to dobrá věc

Dobrovolnictví považuje za dobrou věc Marta Ctiborová z tušimické elektrárny. „Je to příležitost vyzkoušet si něco jiného, mnohdy i nového a také se lépe navzájem poznáme. Jsme sice ze skupiny ČEZ, profesně ale každá jinde. Takže pomoc druhým, která je pochopitelně na prvním místě, je pro nás i jakousi společenskou událostí a zábavou,“ svěřila se. Dominika Podolinská z trmické teplárny poznamenala, že oproti loňské pomoci v oblastech postižených povodněmi je tvůrčí práce v keramické dílně příjemnou změnou.

Pomáhají už sedmým rokem

Projekt dobrovolnických dnů nazvaný Čas pro dobrou věc skupina ČEZ uspořádala napříč všemi lokalitami, v nichž působí, již po sedmé. „Každý ze zaměstnanců, který si najde čas pro dobrou věc, může věnovat jeden pracovní den neziskovým organizacím působícím zejména v sociální oblasti či v sektoru zabývajícím se ochranou životního prostředí. Energetici přitom plní zadané úkoly, které mají organizacím alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Prostě pomáhají tam, kde je zrovna v daný moment zapotřebí,“ vysvětlil mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy Ota Schnepp.