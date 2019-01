Chomutovsko - Na prázdniny se připravila střediska volného času i chomutovský zoopark.

Příměstský tábor, ilustrační foto. | Foto: Alena Houšková

Školní povinnosti žáčci o jarních prázdninách vymění za hru na malé přírodovědce, výlety a hry. Na Chomutovsku se jim o zajímavou denní náplň postarají hlavně domy dětí a mládeže, ale i odborníci z ekocentra chomutovského zooparku. Prázdniny mají chomutovské děti od 11. do 15. března, místa v příměstských táborech mizí už teď.

Chomutovský Domeček připravil příměstský tábor zaměřený hlavně na pohyb. „Vyrazíme s dětmi do lezecké arény, na bowling, do aquasvěta a na trampolíny,“ vyjmenovala pedagožka volného času Lucie Klierová. „Také si ale vyšlápneme na Partyzán,“ přislíbila i pobyt na čerstvém vzduchu. Z toho plyne, že bude třeba mít s sebou potřebné oblečení a obuv, ale i svačinu. O obědy se postará organizátor.

Příměstský tábor je oblíbený, což dokazují i zamluvená místa v něm. Účastnit se ho může dvacet dětí, volných už je jen osm. Rodiče, kteří nemají hlídání pro své pěti až dvanáctileté ratolesti a rádi by jim zařídili pestrý program, mohou poslat online přihlášku prostřednictvím webových stránek Domečku. O děti bude postaráno od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin. Rodiče zaplatí 1700 korun.

Tradičně velký zájem bývá každoročně zjara o příměstské tábory pořádané chomutovským zooparkem. Najednou děti nejsou jen návštěvníky, jako když přijdou s rodinou nebo se školou, ale malými chovateli a přírodovědci.

„S dětmi budeme chodit po celém zooparku a všímat si, jak se příroda probouzí,“ nastínil ekolog Václav Brožka. Na programu je například pozorování ptáků včetně jejich správného přikrmování. „Je to věda. Například je potřeba hlídat, aby bylo krmivo čerstvé, lidé mají často dojem, že zvířatům stačí, co sami nespotřebují, jenže to ptákům může škodit. Také je nemůžou krmit stále, aby ptáci nezlenivěli,“ vyjmenoval hlavní chyby, kterých se lidé dopouštějí.

Krmení ovcí, koz i buvolů

Táborníky čeká i krmení savců, mrkví uctí ovce, kozy a také mohutné buvoly. Na programu jsou dále ekologické přednášky. O tom, co školáci přes den viděli a zažili, si pak budou povídat v ekocentru, kde své zážitky a poznatky přenesou do obrázků a přírodovědných deníků.

Příměstský tábor je určený pro děti od šesti do dvanácti let. Otevřený bude od pondělí do pátku od 7.30 do 16.30 hodin, kdy bude zajištěn nejen program, ale jídlo a pití. Zajímavostí je, že občerstvení bude zčásti zajištěné i tím, co roste v areálu zooparku. Děti ochutnají křížaly, které pocházejí z jablíček ze starého sadu v areálu zooparku a bylinkové čaje. „Když jsou jarní kopřivy, sbíráme je s dětmi a děláme si čaj i z nich. To aby věděly, že není jen v supermarketech,“ dodal Brožka.

Informace o podmínkách konání příměstského tábora včetně ceny zoopark teprve vyvěsí na svém webu. Zatím je volných všech třicet míst. Podle zkušeností z uplynulých let ale budou rychle rozebraná.

Pryč jsou místa v příměstském táboře, který pořádá jirkovské Paraplíčko. Rezervace byly spuštěny před Vánoci a do dvou dnů byla místa rozebraná.

Kadaňský Šuplík zařídil pro malé sportovce týdenní lyžařský kurz v Alpách, už je ale naplněný. „Bavíme se také o tom, jaký program připravit pro děti ve městě, zatím to ale není uzavřené,“ uvedla pedagožka volného času Lenka Průchová s tím, že informace zveřejní na webu v týdnu.