Miliony korun, za které se dají nakoupit stovky laptopů a další techniky, brzy rozdělí krajský úřad školám na Chomutovsku. Pocházejí z prostředků, které uvolnilo ministerstvo školství na nákup digitálních učebních pomůcek pro učitele, sociálně znevýhodněné žáky a vícečetné rodiny. Pokud se tedy opět zavřou školy, někteří školáci si budou moct půjčit laptop.

Čtyři z chomutovských škol už poptávají, kdo jim dodá zhruba 120 notebooků, dále tablety, webkamery a externí disky. Například Základní škola Hornická shání 30 laptopů za zhruba půl milionu korun. Komu je v případě distanční výuky přidělí, zatím nemá jasně dáno. „Děláme průzkum, abychom věděli, kteří rodiče je případně pro své děti budou potřebovat,“ nastínila ředitelka Ivana Dudková.

Zkušenosti s dálkovou výukou za epidemie ukázaly, že se někteří žáci nemohli zapojit do on-line vyučování. Buď neměli počítač, nebo se o něj dělilo více členů rodiny či neměli internetové připojení. „Řešili jsme to individuálně podle možností všech. Kdo nebyl ve spojení přes Google Classroom, s tím byli učitelé v kontaktu telefonicky či přes WhatsApp, případně si rodiče chodili pro úkoly do sborovny nebo jim je naši asistenti pedagogů nosili do schránek,“ připomněla ředitelka, jaké nesnáze distanční výuka přinesla. „Notebooky budou v takovém případě velkou pomocí, je úžasné, že na ně dostaneme prostředky,“ těší ji.

Peníze rozděluje resort Roberta Plagy školám v Česku podle jednoduchého klíče: na jednoho učitele připadá 20 tisíc korun na výpočetní techniku.

Chomutovská škola na Kadaňské díky tomu může pořídit 34 notebooků za více než 600 tisíc korun, škola na Březenecké 36 notebooků, 10 webkamer a dva externí disky za více než 700 tisíc a škola Akademika Heyrovského 19 notebooků a šest tabletů za 435 tisíc.

„Je to až moc peněz,“ myslí si Miloš Zelenka, ředitel školy Akademika Heyrovského. „Školy jsou zásobené pomůckami dobře, problém je spíše v lidech. Některé rodiny nemají připojení, další neumí počítač ani pustit, natož s ním pracovat,“ poukázal. Na jaře se na školu podle něj obrátilo šest rodin bez počítače. „Nabídli jsme jim osm velkých kompjútrů, nakonec je ale nepřijaly,“ dodal ředitel.

Část škol zatím nemá seznam IT pomůcek pohromadě, mezi nimi i jirkovská škola Nerudova. Zatím je čas, techniku je možné nakoupit do konce roku. „Pro nás je spíše otázkou, komu ji pak půjčit. Určitě nechceme zařízení získané v potu tváře dostat zpět zničené nebo ho shánět po zastavárnách,“ podotkl ředitel Petr Jiráček. Do školy totiž dochází velká část dětí ze sociálně slabých rodin. „Zřejmě to budeme řešit tak, že novou techniku dostanou učitelky a žákům dáme k dispozici jejich starší notebooky, na které nahrajeme potřebný program,“ uvažuje ředitel. Jak dodal, v případě rodin bez připojení k internetu situaci ale nevyřeší ani půjčený notebook.

Při jarní vlně epidemie byla výuka na dálku nepovinná, novelou školského zákona se ale stala součástí povinné školní docházky a žáci se jí musí účastnit. V případě uzavření škol je tedy klíčové, aby měly děti potřebnou techniku.