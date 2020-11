Na parkovištích u německých marketů kousek za hranicemi je v předvánočním období slyšet čeština mnohem častěji než německý jazyk. Češi jsou tam totiž navyklí jezdit nakupovat potraviny a dárky na Vánoce. Vidle do roky zaběhnutého scénáře ale hodila saská vláda, čímž natěšeným Čechům udělala čáru přes rozpočet. Německá spolková země Sasko totiž od úterý 17. listopadu kvůli koronaviru výrazně omezila malý pohraniční styk s Českou republikou.

Například z Teplic do Altenbergu to je necelých 20 kilometrů. „Německé zboží se nedá s tím českým srovnávat. Jak potraviny, tak kvalita oblečení a bot,“ odůvodňuje Miloš Mastný, proč jezdí nakupovat „za kopečky“. Nájezdy za nákupy však od úterý nejsou možné, což je pro lidi zklamáním. „Cože? Čekal jsem na předvánoční výplatu, sehnal za dobrou cenu eura a teď tam nemůžu? Chtěli jsme se podívat celá rodina do nazdobených Drážďan, jako každý rok nasávat atmosféru. Tak to mě hodně štve,“ reagoval Jan Zakoukal z Teplic.

Do konce listopadu?

Saská strana dočasným zavřením hranic reaguje na nárůst počtu zájemců o předvánoční nákupy z rizikových oblastí, ke kterým patří i Česko. Jak dlouho bude opatření v Sasku trvat, závisí na vývoji situace. V celém Německu, kam se nyní oblast Saska přidala, je celostátní uzávěra vyhlášená zatím do konce listopadu.

Výlet do německých obchodů ještě v minulých dnech stihl Jan Plzák z Mostu. „Češtinu jsem tam slyšel na každém kousku. Parkoviště bylo plné aut s českými SPZ. Lidé k nim vozili plné košíky s potravinami, ale třeba i krabicemi s hračkami,“ popsal svůj zážitek.

Ale právě na takovéto přeshraniční nájezdy Čechů teď nahlíží kriticky saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová. „Kvůli vysokým číslům případů nákazy,“ uvedla. „Vzhledem k vážné situaci jsme se proto rozhodli, že výlety za nákupy nebo tankováním nebudou teď součástí naší karanténní výjimky,“ dodala.

Nové saské rozhodnutí zapovídá také cesty za kulturou, sportem, oslavami či volnočasovými aktivitami. Což mrzí sportovně založenou rodinu Pavelkových. „Na místních horách je teď přeplněno lidmi, kteří utíkají z měst za čerstvým vzduchem. My jezdíme do Německa, kde máme svá oblíbená místa. Líbí se nám třeba v oblasti rezervace Hochmoor, která je jedním z mála přístupných horských rašelinišť jižně od Kahlebergu. Teď ale budeme mít smůlu,“ reagovala maminka dvou dětí Marta.

Podle místostarosty Varnsdorfu Jiřího Suchardy je aktuální nařízení ze strany Saska nepříjemné, ale dalo se čekat. „Důležité ale je, že zůstal alespoň tranzit, protože nám to ušetří 20 kilometrů při cestě do Liberce,“ řekl. Stejně důležité je zachování tranzitního průjezdu přes Sasko i pro obyvatele západního Šluknovska. Pokud by nemohli projíždět přes Německo, byla by jejich cesta do Děčína o dvacet kilometrů delší.

Doposud byly vzájemné návštěvy možné bez karantény, pokud nepřesáhly 24 hodin, nyní to podle saského ministerstva zdravotnictví bude nejvýše 12 hodin. Výjimka nadále platí pro pendlery, kteří jezdí do Německa za prací. Omezení neplatí pro rodiny prvního stupně, partnera nežijícího ve stejné domácnosti, studenty, návštěvu lékaře nebo tranzit. V opačném směru turisté nesmí cestovat už delší dobu.