Adrenalinová zábava, stezka do oblak, rozdělila Krušné hory. Některé obce atrakci odzkoušenou v Bavorském lese nebo na Dolní Moravě vítají, vidí v ní cestu k vyšší návštěvnosti ve slabší letní sezóně. Pro jiné je to budoucí jizva v krajině a sbírají proti ní podpisy pod petici. Na Klínovci obří stavbu nechtějí, podle nich naruší krajinný ráz.

Petenti se bojí především toho, že vysoká stavba zastíní přírodní dominanty. „Klínovec je nejvyšší vrchol Krušných hor, a to z něj dělá významově výjimečné místo Karlovarského a Ústeckého kraje i sousedního Saska,“ píše se v petici. „Tato výjimečnost by měla byt nadřazena všemu ostatnímu. Vrchol Klínovce a jeho okolí by měly zůstat zachovány pro budoucí generace bez jakékoli další nové dominantní výškové stavby, jež by nepřirozeně narušovala krajinný ráz ze všech přilehlých i vzdálenějších pohledů,“ pokračuje petiční výzva.