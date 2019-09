Závod začíná za denního světla v 19 hodin ve ski areálu Mezihoří. Horská kola čeká 5,5 kilometru dlouhá trasa. Druhá, běžecká část měří 10 kilometrů. Už se bude stmívat, takže organizátoři doporučují čelovku. Celý Ski areál Mezihoří bude osvětlený jako při večerním lyžování.

Registrace do závodu už probíhají, přihlášky zasílejte do emailu sxchomutov@gmail.com. Do zprávy napište jméno, příjmení a Král Mezihoří - kategorie M nebo Z. I tento závod je zařazený do Poháru Peruna. Startovné činí tři sta korun, pokud se registrujete až v den závodu, je poplatek o sto korun vyšší.