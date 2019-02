Měl by být nůž povinnou výbavou každého kluka či chlapa, nebo jde o nebezpečnou zbraň, která si zaslouží regulaci? Česká republika nošení nožů v podstatě neomezuje, avšak Evropská unie navrhuje zavedení zákazu nošení nožů bez zjevného účelu. V některých členských státech už podobné zákazy platí.

Jak informovalo Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX, Evropský parlament schválil zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Ta se zabývá nejen pašováním nelegálních zbraní uvnitř i vně Evropské unie, ale také legálním držením zbraní a řada tentokrát došla i na nože. V bodě 193 se píše: „Výbor vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu týkajícího se především nejnebezpečnějších nožů, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tato opatření prosazovaly i v prostředí internetu“.

Sdružení LEX se k tomuto znění staví zamítavě. „Toto doporučení tak trochu zvoní tradiční bruselskou logikou „když to nefunguje, mělo by se to zavést všude“. Útoky nožem se dějí hlavně v západních státech, kde už tato omezení platí, zatímco u nás na Divokém východě nemáme ani ta omezení, ale ani ty útoky,“ komentuje doporučení sdružení LEX.

Omezení střelných zbraní dokážou vzhledem k množícímu se počtu teroristických útoků pochopit i mnozí laici. Nad omezením nožů však kroutí hlavou. Především pánové, kteří si jistě vzpomenou na svůj první nůž, který hrdě nosili v kapse a mnozí ho nosí dodnes. „Jak zamezíte kriminálníkům nějakým zákazem nosit u sebe nože? To by se musely zakázat všechny, i ty kuchyňské. Poškodí to zase jen slušné lidi, “ podivuje se Martin Šulc z Děčína, dlouholetý tramp, myslivec a rybář.

Nástroj i prostředek obrany

Že se s nožem cítí bezpečněji, připouští většina lidí, kteří u sebe tuto zbraň nosí. Pro řadu z nich je to přijatelnější a levnější možnost, jak se bránit. Pořízení zbrojního průkazu mnohým nedovoluje zdravotní stav nebo finanční situace. „Já u sebe nosím nůž pořád. Považuji ho za užitečný nástroj v lese i ve městě a v případě nutnosti se s ním dá i bránit,“ dodává Šulc.

Sebeobranu pomocí nože však instruktoři bojových sportů nedoporučují. Záleží totiž na tom, co se zbraní umíte a jak jste odhodlaní ji použít. Pokud se budete chtít bránit nožem, tak k tomu musíte mít nějaký výcvik. „Nůž je kontaktní zbraň, kdy musíte být blízko u útočníka. To ale zvyšuje nebezpečí poranění,“ říká Michal Doležal, instruktor krav magy v Roudnici nad Labem, který k sebeobraně doporučuje ideálně slzotvorný prostředek. Tím je možné zasáhnout útočníka do očí až na pět metrů, pak mate šanci utéct.

Zatímco české zákony vůbec neupravují, jaký druh nože může u sebe člověk nosit, v zahraničí se může český turista snadno ocitnout ve vězení jen kvůli tomu, že si v autě vezl obyčejný nůž na krájení chleba. „Každý Čech, který si veze na dovolenou do zahraničí nůž, by si měl před cestou zjistit, zda právě nošení toho konkrétního typu není v dané zemi zakázáno, aby se tím vyhnul případným porušením zákona,“ varuje dlouholetý zaměstnanec v oblasti cestovního ruchu Richard Kuras.

Asi nejpřísnější zákony ohledně nožů mají ve Francii a Velké Británii. Francie posuzuje všechny nože jako zakázané předměty, víceméně povoleny jsou pouze nože kuchyňské. Určitě zakázané jsou nože automaticky otevíratelné, nože s čepelí delší než 10 cm a otevíratelné jednou rukou.

Ve Velké Británii platí „offensive weapon act“, který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají nejen všechny nože, ale například i broušené a špičaté nářadí.