V kraji roste počet zařízení včetně domovů pro seniory, kde se objevila nákaza. Patří k nim i jirkovský domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu, kde hygiena provedla hromadné odběry. Nakažení jsou mezi klienty i personálem. Vedení domova ujišťuje, že je jeho chod zajištěný díky posilám.

Odběrový tým si u krajské hygienické stanice vyžádalo přímo vedení Městského ústavu sociálních služeb Jirkov. Covid se do domova pravděpodobně dostal s klientem, kterého propustili z nemocnice. Hospitalizovaný byl s jiným typem obtíží. Nákaza se pak přenesla na další z klientek, s níž se opakovaně setkával a zřejmě i na některé další lidi, s nimiž přišli do kontaktu.

„Hromadné odběry jsme prováděli u čtyřiceti klientů a padesáti zaměstnanců,“ informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. Testy už jsou hotové, v pátek odpoledne ale ředitelka neměla jejich výsledky k dispozici a chomutovské pracoviště hygieny mělo po pracovní době.

Podle ředitelky ústavu Evy Šulcové byli pozitivně testováni někteří klienti i personál, počty ale nesdělila. „Nejdříve s výsledky seznámíme rodinné příslušníky,“ zdůvodnila. „Mohu říct, že všichni naši klienti, kteří vyšli pozitivní, jsou asymptomatičtí. Nikdo nemá teplotu, kašel ani rýmu. Proto, když přišly výsledky, nechtěli tomu věřit. Bezpříznakoví jsou i zaměstnanci,“ doplnila.

Chod domova je podle ředitelky zajištěný i po odchodu nakaženého personálu. „Máme za ně náhradu, ve spolupráci s Ústeckým krajem k nám nastoupí studenti,“ ubezpečila ředitelka.

„V domově udržujeme třístupňovou bariéru. Oddělení, kde se nákaza vyskytla, je hermeticky uzavřené a pokoje označené. Personál se střídá v turnusech, jejich stavy doplní studenti,“ vylíčila.

Podle ředitelky krajské hygieny je v regionu více zařízení, kde v uplynulých dnech probíhaly hromadné odběry, dělaly se například v domově pro seniory na Litoměřicku a v dalších typech pobytových zařízeních, ale i ve firmách. Covid se nevyhýbá ani dalším ústavům na Chomutovsku, i když zatím v menší míře.

„Dnes se nám nezadařilo, máme prvního nakaženého zaměstnance a dalších asi pět je v karanténě kvůli kontaktu s nakaženým,“ sdělil v pátek ředitel vejprtské správy sociálních služeb Viktor Koláček. „Naštěstí zatím neonemocněl žádný z našich klientů,“ poznamenal. Individuální výskyt nákazy v domově pro seniory potvrdila i Lenka Raadová, která vede Městskou správu sociálních služeb v Kadani. Neupřesnila však, jestli se týká klientů či personálu.

Covid zatím naštěstí minul domovy pro seniory v Chomutově a v Klášterci nad Ohří. „Klienti jsou všichni zdraví a doufáme, že to ještě nějakou dobu vydržíme. Personál je stabilní, nikdo nám nechybí,“ ujistila ředitelka kláštereckého ústavu sociálních služeb Miroslava Lizáková. „Hodně nám pomohlo, že už klienti nemohou opouštět zařízení. Na jednu stranu je nám to kvůli nim líto, na druhou stranu to kvitujeme, protože se snížilo riziko, že se někde nakazí,“ doplnila.

Hygienici na Chomutovsku k čtvrtečnímu večeru (15. října) evidovali 650 aktuálně nemocných, z toho byl přírůstek za posledních 24 hodin 109 nemocných. Ve stejné době bylo v Ústeckém kraji 4282 nakažených, 517 za poslední den. V rámci republiky je kraj v nižším oranžovém stupni semaforu, který značí počínající komunitní šíření. V červeném stupni je devět regionů Česka. V nich komunitní přenos roste nebo přetrvává.