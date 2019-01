Chomutov /FOTO, VIDEO/ - Skok do prázdného bazénu znázorňuje jednu ze čtyř kořenových hodnot, víru.

Velký prostor, drobné dlaždičky a interiér, který důvěrně zná většina Chomutovanů. Jediná plavkyně kráčí podél bazénu bez vody, přesto míří ke skokanské věži a vystoupá na ni. Dramatická hudba, dívka skočí, střih. „A jakou víru máte vy?“ objeví se otázka těsně před tím, než se plavkyně vynoří z bazénu plném vody. V bývalých lázních natočili jedno z hlavních videí pro celorepublikový projekt ke 100. výročí založení Československa.

„Hledali jsme velký vizuálně zajímavý prostor s vysokou skokanskou věží a vypuštěný bazén, a to vše splňovaly chomutovské lázně,“ uvedl scénárista a režisér společnosti Film 21 Adam Parma. „Zaujalo nás, jak je ten prostor velký a zamrzlý v čase. Byli jsme nadšení z monumentálnosti a vizuální koncepce, ačkoli vznikla ještě za normalizace,“ dodal režisér.

Tak to vypadá ve starých lázních:

Jen závěrečná scéna videa, kde je bazén až po okraj naplněný vodou, není z Chomutova. Bazénové technologie už totiž nejsou funkční a podle magistrátu nejdou obnovit. Filmaři se proto přesunuli do Ostravy. Díky detailu ale divák rozdíl nepozná. „Bazén má podobné architektonické prvky,“ poznamenal Parma.

Video natočené v chomutovských lázních je jedním ze čtyř kampaňových snímků celorepublikového projektu Staleté kořeny. Ten chce připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa, posílit osobní a národní identitu Čechů a propagovat čtyři kořenové hodnoty. Těmi jsou Pravda, Svoboda, Důstojnost a Víra. Právě Víru představuje video z Chomutova.

Víra Zdroj: YouTube.com/Staleté kořeny

Vedle toho bylo natočeno dalších sto krátkých videí, které jsou publikované na webu Staletých kořenů, na YouTube a Facebooku. V rámci projektu je připravený také vzdělávací program ke 100. výročí založení republiky, kdy si školy mohou žádat o lektory, kteří přijedou přednášet. Organizátor také v případě zájmu pomůže s oslavami 28. října, při kterých budou vysazené lípy století.

„Pakliže škola zveřejní motivační video a podpoří šíření hodnot, na kterých Tomáš G. Masaryk stavěl republiku, může získat lípu,“ řekla produkční projektu Iva Hlavsová. „Jsou zdarma do vyčerpání zásob. Stačí napsat na e-mail info@staletekoreny.cz,“ doplnila.

Projekt vznikl díky spolupráci čtyř partnerů. Těmi jsou Nový život 2000 - PrimeNet, spolek České studny, Film21 a PTL.

Je možné, že se díky němu obnoví i víra ve stálé využití budovy bývalých chomutovských lázní. Ty byly uzavřené před šesti lety, kdy vznikl konkurenční aquapark na Zadních Vinohradech. Tehdejší vedení města dokonce uvažovalo o demolici. V současnosti je budova zakonzervovaná a láká fotografy i filmaře. Zájem o natáčení velkofilmu Jan Žižka Commander tam projevil i režisér Petr Jákl.

Víra a prázdný bazén „Víra je úplně bláznivá věc. Nejbláznivější na světě. Není totiž logická, protože se nedá změřit ani podložit,“ stojí na webových stránkách projektu Staleté kořeny. „Víra je tedy jako skočit do prázdného bazénu. Lidé, kteří se na to dívají, řeknou, že je to sebevražda. Ale pokud je ta víra založena na pravdě, voda se v pravý čas objeví. Po cestě přijdou všechny potřebné věci k uskutečnění vize - nápady, lidi, peníze a tak dále.“