Chomutov - Dvě opičí dámy rozšířily skupinu makaků v chomutovském zooparku. Jejich původní domovinou byla zoologická zahrada ve skotském Edinburghu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Tesař

Zatím jsou od zbytku tlupy oddělené a zvykají si přes přepážku v zázemí výběhu. Chovatelé chtějí, aby se s tlupou co nejvíc seznámily, než je pustí společně do výběhu. Očekávají, že ve skupině začnou boje o postavení v hierarchii. „Nečekáme snad žádné kruté souboje, na druhou stranu žádné zvíře nechce být poslední. Ze začátku na sebe budou dorážet, přijde nějaké to výhrůžné cvakání zuby, možná škrábance, neklid ve skupině,“ předvídá hlavní zoolog Miroslav Brtnický.