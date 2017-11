Do chomutovského Klokánku přiletí Ježíšek o měsíc dříve

Chomutov - Dárci splnili dětská přání za tři týdny. Mnoho potřebných věcí však stále chybí.

Hračky, školní potřeby, ale také dudlíky a plenky se v těchto dnech hromadí ve vánočně zabalených krabicích v chomutovském Klokánku. Ten organizuje za pomoci svých věrných předvánoční sbírku dárků. Potrvá do konce listopadu.

Hlavní dary pro celkem třináct dítek od náctiletých po několikaměsíční miminka už má Klokánek pod střechou. „Měli jsme seznam a na něm pro každého tři dárky. Například oblečení, věci do školy a pro děťátka chůvičky či dětská lehátka,“ zmínila Hana Hampejsová, která ačkoli je z Litvínovska, pomáhá organizovat sbírku pro Klokánky v Chomutově a v Litoměřicích. „Sbírku jsme vyhlásili v polovině října, neuběhly ani tři týdny a dárky máme,“ pochválila s jakou rychlostí se dárci ujali položek na seznamu.

Potřeba jsou věci i šikovné ruce

Tím ale dobročinnost nekončí. Protože se děti v Klokánku rychle střídají, je potřeba mít pro ně v zásobě nové zubní kartáčky, hřebeny, penály, oblečení a další praktické věci. Proto existuje ještě druhý seznam. „Je na něm to, co se rychle opotřebovává. A pak také věci pro miminka, kterých teď máme více, proto postrádáme dudlíky, šampony, olejíčky, lahvičky a jsme vděční za plenky. Třeba i tehdy, když nám maminky přinesou nějaké své zbylé,“ uvedla vedoucí chomutovského Klokánku Karin Sobotková.

Ježíšky by Klokánek uvítal i z řad šikovných mužských, protože ačkoli má zařízení barvy na vymalování místností a zámky, které stačí jen přidělat na dveře skříní, jak požaduje zákon, chybí dostatek prostředků, aby si najal řemeslníky. „Těchto prací se většinou ujímají naše dospělé dětí a manželé ´tet´, které se o děti starají. Jenže už jsou unavení,“ vysvětlila vedoucí, proč by se hodila posila.

V Klokánku nacházejí útočiště děti, o které se rodiče nemohou starat, jsou opuštěné, nebo zažily špatné zacházení. „Stalo se, že i u nás pak například vytáhly z koše slupky z jablek, aby je snědly, protože to tak dělaly doma. Je smutné, že jsou v dnešní době děti, které zažily hlad. Nahání slzy do očí, když si člověk uvědomí, co zažily,“ zmínila Sobotková.

Pomoc ohroženým dětem

Klokánky spadají pod Fond ohrožených dětí (FOD), což je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl v roce 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Působnost má na celém území republiky. Poté co došlo k legislativním změnám, kdy stát platí s několikaměsíčním zpožděním a pouze obsazená lůžka, se Klokánky dostaly do existenčních potíží, ze kterých systémově pomůže jedině novela zákona o sociálních službách. Tu se v březnu letošního roku nepodařilo protlačit.

V této situaci pomáhá veřejnost. „Velmi si ceníme pomoci lidí. Děkujeme, bez nich bychom nebyli schopni Klokánek dál provozovat,“ je přesvědčená Karin Sobotková.

V Klokánku uvítají:plenky, dětské lahvičky a dudlíky, hřebeny, kartáčky na zuby, školní potřeby (desky na sešity, penály, vodovky, temperové barvy, kružítka, fixy, pravítka, nůžky, lepidla), aktovky, plastové boxy na svačiny, pláštěnky, pokladničky se zámky, peněženky, stolní lampičky, rychlovarné konvice, tyčové mixery