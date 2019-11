„Tohoto focení se zúčastnilo všech dvanáct dívek, fotili jsme je v exteriérech města Ústí. Po dofocení byla také na sociálních sítích spuštěna tradiční kalendářová soutěž o nejšikovnější modelku z fotografie. Tu letos vyhrála Natálie Karásková (14) z Háje u Duchcova. V klání Dívce Talent 2019 vysbírala všechny trofeje,“ ohlédla se Alena Remešová, zakladatelka klání a jeho pořadatelka v Ústeckém kraji.

Zmíněná půvabná a šikovná slečna vyhrála základní kolo, byla první v semifinále letos na jaře v kinosále Domu kultury v Ústí nad Labem. „A vyhrála také v září v Plzni finále Dívky Talent, soutěže zručnosti a půvabu dívek ve věku od 14 do 16 let,“ doplnila pro Deník Alena Remešová s tím, že si úspěchu vítězky velmi cení.

Výhra za kalendářovou soutěž byla Natálii předána na neveřejném křtu kalendáře, který se odehrál v Ústí v sobotu 16. listopadu. Na prestižní akci si pořadatelé jako hosta pozvali dnes už úspěšnou modelku Natálii Bílou. „Právě ona výrazně bodovala v naší soutěži v roce 2014. Dále pak byla finalistkou dalšího prestižního módního klání Miss Czech Republic 2017 a I. vicemiss Top Model of the Year 2019,“ doplnila Alena Remešová výčet úspěchů Ústečanky, půvabné Natálie Bílé.

Zbývají tři kusy. Pro vás

Nový kalendář se snímky z Ústí je vytisknut v omezeném množství. Je určen především soutěžícím dívkám jako památka. A pak také sponzorům a partnerům soutěže jako poděkování za jejich podporu.

Ovšem pořadatelé letos mysleli také na fanoušky soutěže Dívka Talent. Dostali možnost si ho objednat ještě před zahájením tisku. „Nyní už jsou k dispozici pouhé tři kusy našeho kalendáře z limitované edice. A právě o ně nyní májí zájemci možnost soutěžit prostřednictvím Deníku,“ upozornila zakladatelka soutěže v Ústí.

Ale nejen to. Upozornila také krásky samotné, jejich rodiče, prarodiče, kamarády a další blízké: „V současné době přijímáme již přihlášky do nového ročníku Dívky Talent. Až do konce roku 2019 se mohou hlásit všechny dívky ve věku 14 až 16 let, které by rády vyzkoušely něco zcela nového. Všechny informace k přihlášení jsou již k dispozici na webových stránkách www.divkatalentusti.cz. Budeme se na všechny dívky těšit,“ zve Alena Remešová.

A dodává, jak zní soutěžní otázka pro získání zajímavého kalendáře plného krásek z Ústeckého kraje: „Kolikátý ročník soutěže nás v Ústí nad Labem čeká příští rok?“

Alena Remešová