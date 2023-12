Chomutovští zastupitelé v úterý 12. prosince jednali o záměru odkoupení diskotéky Admirál. Dalším krokem mělo být vyjednávání o ceně a dalších podmínkách. Zastupitelé ale bod většinově nepodpořili.

Chomutovský Admirál. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Admirál je známý noční podnik, kde je pod jednou střechou disco club, restaurace s terasou, zahradní restaurace a nově zbudovaná pivnice. Jeho zvláštností je, že přímo sousedí s domem s pečovatelskou službou Merkur. Společnost Familia Admi za budovu žádala 40 milionů korun s tím, že by dalších třicet let užívala pivnici.

Radní jmenovali tři hlavní argumenty, proč by bylo dobré o odkupu jednat: zvětšily by se prostory využitelné pro seniory, podařilo by se scelit majetek města a odpadlo by rušení nočního klidu, které pálí obyvatele okolních domků a paneláků.

„Bydlím asi sto padesát metrů od Admirálu, takže vím, co všechno se tam odehrává,“ poznamenal náměstek Milan Märc (Nový Sever). „Bývá to velice 'zajímavé' a 'dobrodružné', a to až do ranních hodin,“ dodal.

Chomutov má nového náměstka primátora. Je jím Milan Petrilák za ANO

Jak uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO), s výkupem budovy by diskotéka pravděpodobně zanikla. Podle něj by bylo praktické záměr případného odkupu odsouhlasit a dále s firmou jednat o podmínkách.

Proti se vymezila opozice z hnutí Pro Chomutov, která záměr označila jako „předražený nesmysl“. Námitky na zasedání vznesli také zástupci strany SPD. Podle nich diskotéka stejně upadá a mládež se schází hlavně v pivnici, která by fungovala i nadále.

Pro záměr odkoupení nakonec nehlasovala nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž neprošel.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová