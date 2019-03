Radnice v Jirkově koupí dům na centrálním náměstí, ve kterém sídlí cukrárna a mateřské centrum. To už je jisté, protože zastupitelé koupi posvětili na mimořádném zasedání. Jasné ale není, co bude v prázdných prostorách, jichž je v domě většina. Koalice by tam ve jménu oživení náměstí ráda přestěhovala městskou policii. Tomu se ale brání opozice, nesouhlasí ani šéf strážníků.

Zastupitelé odhlasovali, že dům číslo 1772 koupí za 14 milionů korun. Netajili se, že chtějí zabránit tomu, aby ho jiný vlastník využil způsobem, který se na náměstí nehodí. „Velké budovy skupují vietnamští obchodníci. Na náměstí máme takových obchodů hodně, fungují, ale nechtěli jsme, aby se dál rozšířily,“ uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Cukrárna a matřeské centrum zůstanou

V domě má dál zůstat cukrárna i mateřské centrum Archa, a to za stejné nájemné. Prázdný ale zůstává prostor v prvním patře a do konce března odejde také pobočka banky Moneta Money Bank. „Je možné, že pro něj získáme další banku. Otázka ale je, co s prvním patrem. Představovala bych si tam městskou policii,“ řekla starostka.

Policie se stěhovat nechce

Se stěhováním na náměstí ale nesouhlasí ředitel městské policie Martin Řehůřek. „Jiné prostory potřebujeme, líbilo by se mi ale, kdybychom zůstali v objektu Horníku a jen se přestěhovali do přízemí,“ vyjádřil se. „Přestěhování by stálo hodně, protože je prostor v hrozném stavu a musel by se připravit. Myslím ale, že by byl nejvhodnější.“

Svůj postoj podpořil faktickými argumenty: městská policie má dnes adresu vedle sídlišť s největší hustotou obyvatel, kde často zasahuje, a stejně tak i úřadu práce. I tam je potřeba zajíždět kvůli leckdy nevhodnému chování klientů. Dále má blízko ke 2. a 4. základní škole, kde mají strážníci ráno a odpoledne dohled. Současně poukazoval také na možné problémy spojené s posílením kamerového systému. „Potřebovali bychom ho navýšit, ale převedení z patra do přízemí je určitě jiný problém než natáhnout data do nového objektu,“ uvedl šéf strážníků.

Stěhování strážníků na atraktivní adresu v centru zpochybňuje i opozice. Město totiž dlouhodobě řeší otázku, jak udělat náměstí Dr. E. Beneše a jeho okolí pro lidi co nejatraktivnější. Živnost tam spíše skomírá, s čímž souvisí i návštěvnost. „Nekupujeme si jen nemovitost, kupujeme si i příležitost něco udělat v centru města,“ podotkl Josef Dušek (Náš Jirkov). „Je pak na nás, jak s touto příležitostí naložíme. Jestli ji využijeme komerčně – z posudku vyplývá, že by nájem ročně mohl vynést 1,6 milionu korun, anebo zvýšíme atraktivitu centra jinak, třeba i za cenu nižších příjmů. Přestěhovat tam městskou policii by ale tuto příležitost úplně zabilo,“ zdůraznil.

Dům městu nabídla firma Gorenje, která ho koupila před 17 lety za 27 milionů korun.