„Postupně je budeme učit, aby se návštěvníků nebáli a nechali se od nich nakrmit. Věříme, že ti budou mít do budoucna ještě větší požitek z toho, že mohou dát dikobrazovi mrkev a prohlédnout si ho zblízka,“ uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Krmení lidé najdou v krmné budce přímo u výběhu. „Tu budeme dvakrát až třikrát denně doplňovat ovocem a zeleninou nakrájenou na kousky,“ podotkla chovatelka Helena Požárková Dušková. Jak upozornila, návštěvníci by neměli nosit vlastní jídlo z domova, ani jim do výběhu odhazovat ohryzky a zbytky svého jídla. Mohou však přímo zooparku darovat přebytky ovoce, zeleniny, stejně, ořechy či kukuřice. Chovatelé je pak rozdělí zvířatům.

Zoopark chová dikobrazy zhruba třicet let, za tu dobu se však jejich expozice zásadně nezměnila. „Byla to taková kobka, protože nebyla úplně hezká a hlavně tam dikobrazi nebyli vidět. Proto jsme se rozhodli ji předělat,“ vysvětlila důvod zásadní změny ředitelka zooparku. „Inspirací nám byla Zoo Görlitz, kde nás uchvátilo to, že návštěvníci mohou dikobrazy krmit. Uvědomila jsem si, že když je vidíte takto zblízka, jsou to nádherná zvířata, což tady u nás nebylo nikdy vidět,“ dodala.

Nový výběh zoopark slavnostně představil v pondělí 24. června. Uvnitř jsou aktuálně dva exempláře, samice Tikka a samec Dikouš, kteří tak poprvé jedli před větším publikem ze „stolu“. Další samice, Massala, se hostiny nezúčastnila. Je to vyhlášená útěkářka, která našla cestu i z nové expozice, proto je zatím v zázemí a čeká ji převoz do jiné zoologické zahrady, kde ji to ke svému druhu potáhne více.

Dikobraz má pověst nebezpečného zvířete, které v případě ohrožení vystřeluje ostny. Podle vedoucího zoologie Miroslava Brtnického se ale návštěvníci chomutovského zooparku nemusí strachovat, že by došli k újmě. „Domněnka, že dikobraz vystřeluje ostny na větší vzdálenost, je mylná,“ uvedl odborník. „Dikobraz se při obraně otáčí k útočníkovi zády, chřestí ostny, a když tato taktika nepomůže, prudce couvne a při zapíchnutí ostny pouze uvolní,“ uvedl na pravou míru.

Zoopark Chomutov pokračuje také v dalších vylepšeních areálu. Ještě letos chce dokončit vyhlídku na rybníce. Požádáno má také o stavební povolení na nové občerstvovací stánky v dětské zoo, které budou doplněné toaletami. Sloužit by měly v další sezóně. Staré stánky už jsou odstraněné. Největší změnou však v příštím roce bude zahájení výstavby expozice pro tygra ussurijského, největší suchozemské kočkovité šelmy.

