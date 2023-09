Je možné otevřít bistro, které řídí dítě a také tam podává nápoje a laskominy? V Údlicích na Chomutovsku to vyzkoušel čtyřletý Erik s podporou táty Viktora Procházky.

Dětské bistro v Údlicích. | Video: Viktor Procházka

Místní lidé a řidiči měli možnost přes léto vídat malého Erika s kamarády ze školky, jak táhnou dětský valník obložený nádobím a domácí limonádou. Nejen že nabízeli občerstvení, také kolemjdoucí zvali, aby si odpočinuli v relaxačním lehátku pod slunečníkem, a někdy jim i zpívali.

Dětské bistro bude otevřené také v sobotu 16. září.

Otec Viktor Procházka každý den něco se svým synem Erikem podniká. „Bereme na zahradu i jeho kamarády a spolužáky ze školky. Jednou ho napadlo, že chce dělat limonádu a nabízet ji lidem,“ přiblížil tatínek, jak zrodil "projekt" bistra.

Synovi a jeho kamarádům přání splnil. Nasbírali mátu a ovoce na zahrádce, připravili domácí limonádu, vychladili ji a na trávníku v ulici rozmístili pult, tabuli a lehátka. „Děti s sebou berou i hudební nástroje. Ptají se lidí, jestli se chtějí posadit, ať si odpočinou. Při tom jim hrají a zpívají, když mají náladu. Bývá to vtipné,“ dodal Viktor.

Dětské bistro je otevřené nárazově. Jeho otevírací doba se řídí tím, na co se cítí Erik a jeho kamarádi. Nejvíc se děti těší na frontu zákazníků. Když lidé nechodí, mávají na projíždějící cyklisty a řidiče, aby zastavili a občerstvili se.

„Mrzí je, když nezastaví, nechápou to,“ zkonstatoval s úsměvem Erikův táta. „Stalo se dokonce, že nezastavil ani táta se stejně starým klukem na odrážedle, který šel okolo. Říkal jsem, pojďte k nám, je to zadarmo, uděláte dětem radost, protože si s tím daly práci. Ale nechtěl,” pokrčil rameny.

„Já mám nejraději cizí zákazníky,“ doplnil ho Erik.

Napříště ale přišlo daleko více zákazníků, a tak Procházkovi doufají, že v sobotu bude nával. Otevřeno budou mít od 10 do 13 hodin v Chomutovské ulici naproti podniku Rašelina.

Viktor s malým Erikem podnikají řadu dalších akcí. Táta se synem objevuje "poklady" s pomocí detektoru kovů, postavil s ním kurník, dětské hřiště i kadibudku na zahradě v Údlicích, přičemž má chlapec možnost pracovat se skutečným nářadím. Každý den také někam vyrážejí, ať už je to plavání v Aquasvětě, nebo se jedou podívat na mostecký Autodrom. Hlavně, aby byl každý den akční.

Na pozadí takto intenzivního rodičovství stojí zkušenosti Viktora z jeho dětství. Po rozvodu rodičů jako by táta z jeho života zmizel a on se pak velmi dlouho hledal.

„Ve čtrnácti jsem začal pít, už v osmnácti jsem se léčil, od té doby jsem si nelokl,“ prozradil dnes 42letý muž. Přestože s alkoholem přestal, také další roky se nesly v divokém stylu. „Do svých 28 let jsem nevěděl, co na světě vůbec dělám a kdo jsem. Myslím, že mě hodně poznamenalo to, že jsem prakticky od svých pěti let neměl tátu,“ míní Viktor.

Přesto se mu později podařilo najít v životě pevné body. Vypracoval se na manažera výroby a inženýringu a našel si životní partnerku, s níž se usadil v Chomutově. Když přišlo jeho první a zatím jediné dítě, rozhodl se, že se vynasnaží, aby byl ten nejlepší táta. Dokonce změnil práci, aby měl na syna co nejvíce času a mohl s ním něco každodenně podnikat. „Uvědomil jsem si, že je život o tom dobře vychovat děti. Tam jsem se našel,“ uzavřel Viktor.

Povídali jsme si se čtyřletým Erikem



Erik na zahradě v Údlicích.Zdroj: Deník/Miroslava ŠebestováJeště ti není ani pět let a už jsi ředitel dětského bistra. Jaké to je?

Dobrý.



Co tě na tom nejvíc baví?

Prodávat.



Je to těžká práce, být ředitel?

Ne.



Bistro otevřete zase tuto sobotu, co tam budete nabízet?

Limonádu, nanuk a bonbónky.



Z čeho limonádu připravíte?

Asi z rajčat, už toho moc nemáme. Taky by tam mohla být máta a hroznový víno.

Táta: Bude z máty, ostružin, malin a hroznového vína.



Co tam pro ně děláte kromě limonády?

Lehnou si na lehátko nebo jim zahraju na kytaru.



S tátou prý podnikáte spoustu věcí, co třeba?

Stavíme.



Máte prý spoustu dalších plánů, jakých?

Každou sobotu bude párty.

Táta: Vážně? To jsem nevěděl, vypadá to, že tady budou pravidelné mejdany. (smích)



Co podnikáš s maminkou?

Vyrábíme, to mě třeba baví.