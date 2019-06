Nejdříve 12,5 roku, pak sedm a nakonec deset let za mřížemi. Už potřetí si Petr Benda vyslechl výši trestu za to, že před dvěma lety na chomutovském sídlišti zastřelil řidiče. Nejnovější rozsudek vydal Vrchní soud v Praze v úterý a je pravomocný. Verdikt ale nemusí být definitivní.

„Ještě je tu možnost dovolání,“ upozornil předseda odvolacího senátu Martin Zelenka na mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu. „Pokud ho některá ze stran podá, Nejvyšší soud bude věc projednávat,“ doplnil Zelenka.

Podle původního rozsudku měl být Benda odsouzený ke 12,5 letům ve vězení. Poté, co se odvolal, mu trest loni snížil Vrchní soud v Praze, když čin překvalifikoval z vraždy s rozmyslem na vraždu prostou. Rozhodl o sedmi letech. Teď se mu ale kauza vrátila, protože Nejvyšší soud pravomocný rozsudek zrušil. Vyhověl tak nejvyššímu státnímu žalobci, který žádal zpřísnění trestu. Ten se ocitl pod spodní hranicí zákonné sazby v rozmezí 10 až 18 let.

O dva a půl roku méně

„Státní žalobce požadoval zrušení odvolání obžalovaného vůči rozsudku v délce trvání 12,5 let,“ upřesnil předseda odvolacího senátu. Vrchní soud nově rozhodl, že bude trest desetiletý. „Už před tím jsme stanovili trest pod spodní hranicí a podmínky nejsou dostatečné, abychom šli pod deset let. Na druhou stranu jsme přihlédli k polehčujícím okolnostem,“ dodal Zelenka. Těmi jsou dosavadní trestní bezúhonnost obžalovaného a dobré předpoklady pro nápravu.

Petr Benda byl po rozhodnutí Nejvyššího soudu v polovině května propuštěn z výkonu trestu, na svobodu ho ale kvůli obavě z útěku nepustili. Převezený byl do vazební věznice v Litoměřicích a v úterý ho po vyřčení rozsudku opět přepravili do věznice.

Případ se týká tragického incidentu z května 2017. Na sídlišti Písečná v Chomutově tehdy kolem třetí hodiny ranní přejížděla dodávka, ve které seděl řidič pod vlivem alkoholu a marihuany. Na parkovišti boural do aut a příbuzné přejel nohy. Petr Benda (38) slyšel hluk a dozvěděl se od vylekané matky, co se venku děje. Neváhal, vzal svou legálně drženou poloautomatickou pistoli a v pyžamu vyběhl ven před paneláky. Ačkoli se dodávka šourala krokem a nehrozilo mu bezprostřední nebezpečí, vypálil do ní skoro celý zásobník. Řidiče zasáhlo osm střel a na místě zemřel.

Zastřelený muž byl jen o tři roky mladší než střelec. Protože byl romské národnosti, řešilo se, zda neměl čin rasový motiv. To se ale neprokázalo.

Případ vyvolává dodnes emotivní reakce. Pro mnohé je názornou ilustrací vypjaté situace, která panuje na některých chomutovských sídlištích.