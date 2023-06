Vedení Klášterce nad Ohří uvažuje o vytvoření denního stacionáře pro seniory. Zda by byl o takovou službu zájem, zjišťuje u občanů města.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Rumler

V horizontu příštích zhruba dvou let by mohl v Klášterci nad Ohří vzniknout denní stacionář pro seniory. Alespoň o tom uvažuje současné vedení města. Zda by měli lidé o tuto placenou službu zájem, mohou napsat na radnici.

Denní stacionář by mohl seniorům se sníženou soběstačností pomoci odstranit pocity osamělosti a zbytečnosti. Tento typ zařízení jim totiž v daném čase nabízí možnost být mezi lidmi a zapojit se do programů, které stacionáře připravují. Služba může prospět jejich psychické a fyzické kondici a v neposlední řadě uleví rodině, která o seniora pečuje.

„Denní stacionář je sociální služba za úplatu. Výše úhrady se odvíjí od výše příspěvku na péči a době strávené ve stacionáři. Předpokládaná měsíční úhrada by se pohybovala v rozmezí od 7 do 16 tisíc korun včetně stravy. Tedy snídaně, oběda a svačiny. Na náklady lze využít příspěvek na péči," uvedla Lenka Fricová z odboru komunikace a cestovního ruchu klášterecké radnice.

Zda by byl o denní stacionář v Klášterci zájem, mohou lidé psát na úřad prostřednictvím adresy supova@mussklasterec.cz nebo zatelefonovat na číslo 607 840 071.