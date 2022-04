Anabáze kolem mostu mezi Výsluním a Celnou má své pokračování. Protože ho dodavatelská firma nestačila loni obnovit, zopakují si místní lidé několikaměsíční silniční uzávěru. Začala v dubnu a trvat má do konce června. Když se potřebují přepravovat mezi horami a Chomutovem, čeká je skoro třicet kilometrů dlouhá objížďka. Zhruba dvojnásobek obvyklé cesty.

Zdroj: Deník„Tahle zajížďka je prostě něco šíleného,“ posteskl si Otakar Vomasta. „Jsme z Jirkova, ale jezdíme do Výsluní pomalu každý den, protože tu má manželka rodiče ve věku osmdesát až devadesát let, kterým se snažíme pomáhat. Jednak nás taková objížďka stojí spoustu času a ještě projedeme dvakrát tolik nafty,“ dodal.

Uzávěra ztížila situaci také školákům, kteří dojíždějí do Chomutova. „Do školy se dostávají skoro až na devátou, což je hrozné,“ poukázala jedna z místních žen. „Děti musí jezdit autobusem do Hradiště a tam čekat dvacet minut na další spoj z Vejprt do Chomutova,“ popsala.

Otázka pro starostu Výsluní: Jaké máte pro letošek největší investiční akce?

Situace zlobí starostu Výsluní Ladislava Kareše, ke kterému se od loňska hrnou kritické připomínky od místních obyvatel. „Mohu říct, že s tím, jak navíc vylétly ceny za benzín, nálada zdejších lidí klesla hluboko pod bod mrazu,“ zkonstatoval.

Silnice druhé třídy patří Ústeckému kraji. Její součástí je právě i most, který však bylo potřeba kvůli jeho špatnému stavu kompletně obnovit. To z velké části obnášelo jeho bourání a poté stavbu nové rámové železobetonové konstrukce. Zakázku získal specialista na dopravní stavby – ústecká společnost AZ Sanace, která má práce provést za 15,2 milionu korun.

Zdržení firmu stojí peníze, protože nesplnila podmínky smlouvy. „Sankce pro stavební společnost jsou pět tisíc korun denně nad smluvně dohodnutý termín dokončení,“ upřesnila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Pro společnost to znamená ztrátu téměř půl milionu korun. Podobnou částku vydala i za provizorní most, po kterém mohla auta a autobusy přejíždět v zimních měsících.

„Čtyřková“ trasa silnice? Je to jen menší zlo, upozorňuje starostka Černovic

„Finančně nás to hodně bolí,“ zkonstatoval hlavní stavbyvedoucí Ladislav Bohuslav. „Hlavně při současných cenách, kdy šla nahoru výztuž, beton a další materiál,“ doplnil.

Podle jeho slov byla chyba, že se firma do stavby pustila až v druhé polovině roku. „Začínali jsme v červenci, srpnu a rychle se dostávali do zimy. Bourání původní konstrukce bylo přitom složité – muselo probíhat na etapy, protože se současně pažilo. Bourat šla vždy jen část mostu, což nás zdrželo. Pak se začaly rychle měnit klimatické podmínky, čehož jsme se báli,“ vysvětlil, proč společnost stavbu v horských podmínkách stopla.

Sankce, kterým čelí dodavatel, stavbu Ústeckému kraji zlevní. Nijak ale nepomůžou Výsluní, což vadí starostovi. „Uvítal bych, kdyby kraj řekl: Sice tu akci máme levnější, vaše lidi to ale stálo tolik a tolik peněz. Tady máte dotaci,“ představoval by si Kareš. Zatím zkoumá možnosti obce ve spolupráci s právním zástupcem.