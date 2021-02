Je jen pět kilometrů od Jirkova, stejná vzdálenost ji dělí od Chomutova, kam je možné jezdit za prací a všemi výdobytky města. Zároveň nabízí venkovský život. I proto roste zájem lidí z Chomutova a okolí o bydlení ve Vrskmani. Vidět je to podél silnice mezi obcí a Zaječicemi, které k ní patří. Domky tam rostou jako houby po dešti. Směrem k zaječické vodní nádrži se chystají desítky dalších parcel a navíc obec plánuje, že v bývalé škole postaví byty.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Máme kolem tří set obyvatel a náš záměr je dostat se na pět set a víc. Nejvýš sedm set. To je maximální kapacita naší čističky odpadních vod,“ prohlásil starosta Vrskmaně Václav Hora.

„Směrem k nádrži, kde jsou pole ve vlastnictví obce a soukromého majitele, připravujeme 40 až 50 parcel, kde síťování a prodej smluvně zařídí firma,“ doplnil. „Část pozemků by mohla být už letos na podzim, bude to po etapách,“ doplnil. V katastru jsou však další pozemky, které je možné zastavět rodinnými domy.

Další možnost bydlení bude také v budově bývalé školy ze začátku minulého století, kde mají díky přestavbě vzniknout byty. Tento záměr měla Vrskmaň už dříve, s pomocí dotace chtěla vybudovat startovací byty či byty pro seniory, to však padlo.



„Musíte pak striktně dodržovat podmínky dotačního titulu, proto jsme z toho vycouvali. Udělali jsme anketu, aby lidé řekli, co s tím a za jaké peníze a vyplynulo z ní, že budeme stavět byty bez toho, že by bylo předem určené, pro koho jsou, a bude to na náklady obce,“ doplnil.



Původní projekt, jemuž už propadlo stavební povolení, měl vyjít na 20 milionů, při dotaci 6 milionů. Počítal s dvanácti byty. Tento počet má zůstat zachovaný, náklady mohou podle prvotních odhadů dosahovat 25 milionů. Vedení obce předpokládá, že by se ve dvou etapách zastavěla stará část školy i novější v prostoru tělocvičny.

Byty zřejmě budou v nabídce nejen pro místní. „Samozřejmě bychom rádi preferovali je, budeme rádi, když tu zůstanou. Budeme se ale snažit vyhovět i přespolním. Tato vesnice má do budoucna velký potenciál se svou vybaveností a s tím, že je blízko do města,“ myslí si starosta.



Zhruba rok bydlí v nové zástavbě mezi Zaječicemi a Vrskmaní rodina, která se přistěhovala z chomutovského sídiště. Se životem na venkově je spokojená. „Nic nám tu nechybí. Jsme stranou ostatních, což nám vyhovuje,“ zmínila majitelka domku. „Nevýhodou je, že tu není škola, jezdíme do Strupčic a schází nám také chodník k zastávce. Musíme po silnici a řidiči tu kolikrát jezdí jako blázni,“ podotkla jen.



Ačkoli se čeká, že se Vrskmaň dvojnásobí, nároky lidí z města občas starousedlíkům vyráží dech. „Vadí jim třeba, že ráno kokrhá kohout, nebo že mají za domem cyklostezku a lidi, kteří po ní projíždějí, se baví. Mysleli si, že si koupili ticho a pak jsou překvapení,“ glosoval Hora. „Jindy se k nám dostane požadavek, abychom pokáceli strom. Vadí, že z něj létá chmýří a usazuje se v okapech. My ale nemůžeme pokácet strom jen proto, že se někomu nelíbí. Dokud staví, mají svých starostí dost. Jak ale mají hotovo, začnou se ozývat,“ směje se starosta.