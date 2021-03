Ladislav Kareš (55 let)

Starostou je dva roky, a to neuvolněným, což znamená, že má ještě zaměstnání. Ve Výsluní bydlí 14 let. Má dvě děti a jedno vnouče.

Čeho si na životě ve Výsluní nejvíc ceníte?

Pokaždé když se vrátím z práce z Chomutova, ohromně mě to tu dobije. Z domu mám výhled do krajiny. V Chomutově jsem bydlel v domku se zahradou, nikdy na sídlišti, ale i tak je to velký rozdíl. Máme tu ale jiné problémy.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJaké?

Velkým problémem je, že jedno z bývalých zastupitelstev před lety podepsalo smlouvu na možnou výstavbu větrných elektráren v katastru Výsluní. Do územního plánu, který je stále platný, bylo

zaneseno osm větrných elektráren. Věci se ale změnily, větrné elektrárny už tu nikdo nechce. Ve vedení města jsou posledních deset let lidé, kteří chtějí naopak zachovat přírodu. Osobně si myslím, že zastavět celé Krušné hory touto zběsilostí by byl úplný nesmysl. Firma APB Plzeň ale dala město k soudu pro neplnění smluv.

V jaké je to teď fázi?

Před lety jsme vyhlásili stavební uzávěru, ministerstvo pro místní rozvoj ji posvětilo. Firma APB se ale začala soudit o nemajetkovou újmu ve výši tři miliony korun. Ve dvou soudních sporech, kde jsme

vedlejším účastníkem, byla žalovaná strana úspěšná, takže to vypadá, že jsme na dobré cestě. Žalobce se ale odvolal k nejvyššímu soudu, takže záleží na jeho rozhodnutí. Kromě toho v Chomutově leží žaloba o 27 milionů korun.

Kdybyste měli zaplatit takovou částku, při rozpočtu ani ne 7 milionů korun byste zřejmě museli prodat střed města?

Kdyby jen střed města! Když jsem před dvěma lety nastoupil do funkce starosty, četl jsem všechny smlouvy k této kauze, která se strašlivě táhne. Podle mého laického názoru by to pro nás mělo dopadnout dobře. My ale máme nějaký právní názor na smlouvu, která původně byla uzavřená, oponent má zase jiný.

Zdroj: DeníkVe srovnání s předešlými lety to působí, že město ožívá. Bydlí tu víc mladých?

Neřekl bych, že mladých, věkový průměr je stejný. Došlo ale k obměně lidí, protože si tu hodně objektů koupili lidé z Chomutova, Kadaně a zrekonstruovali je. Ulice se díky tomu zabydlují. Když jsem se před čtrnácti lety přišel, žil jsem v ulici duchů. Čtyři domy byly obydlené, do ostatních nikdo skoro celý rok nepřijel. Teď jsou skoro všechny opravené a lidé se sem hlásí natrvalo. Sice musí dojíždět, to je ale stejné, jako když lidé dojíždí z Jirkova do Chomutova. Také to není na pět minut. Horší je to jen v zimě, s tím se ale musí počítat.

Do čeho chcete letos investovat?

Jedna investice se týká revitalizace zeleně v parku. Jde o kácení, prořezávky, výsadbu ale také cesty. Ty byly kdysi vyasfaltované, kořeny je ale nadzvedly. Chtěli bychom, aby byli mlatové, protože vypadají přirozeně a voda se vsakuje, kam má. Je to akce za přibližně 1,6 milionu korun. Máme zažádáno o dotaci.

Další akce je v naší bývalé škole, kterou jsme zrušili zhruba před pěti lety, protože jsme měli jen dva předškoláky. Loni jsme obnovili celé patro školy, jsou tam tři byty 2 + kuchyňský kout a příští rok nás zřejmě čeká rekonstrukce původního bytu školníka.

Zůstanou městu, nebo je bude možné odkoupit?

Zůstanou městu, je to příjem do rozpočtu. Máme tam ještě další tři místnosti, které využívají lidé v obci. Je v nich knihovna, posilovna a místnost, kam místní ženy chodí cvičit, když není vyhlášený nouzový stav. Postupně chceme dát do pořádku celou budovu bývalé školy, máme připravený projekt na fasádu. Tu bychom mohli dělat příští rok.

Máte nějaké další plány pro blízkou budoucnost?

Chceme tu vybudovat komunitní centru jako prostor pro zábavu a sport. Zatím nemáme projekt, hotový by měl být do konce roku. Rekonstrukce bude odhadem za 4,5 milionu korun.