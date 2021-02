Jana Müllerová (41 let)

Pochází z Libochovic, od dětství ale jezdila do Loučné pod Klínovcem na chatu a před více než dvaceti lety tam trvale přesídlila. Má dospělou dceru. Ráda lyžuje, jezdí na běžkách, věnuje se skialpinismu a také svým loveckým psům.

Loučná je extrémně malé městečko, je v něm ale zapsaný jeden z největších skiareálů Česka a největší zimní středisko Krušných hor. Přináší vám to spíše výhody, nebo nevýhody?

Myslím si, že spíše výhody. Stouply prodeje pozemků, ve velkém tu probíhá výstavba a o naši lokalitu mají zájem nejen významní developeři, ale i movitější lidé, kteří tu skupují apartmánové byty, nebo tu sami staví nějaké objekty. Hlad po pozemcích a stavění je tu obrovský. Každý den máme telefonáty a maily, jestli nemáme objekty nebo pozemky na prodej. Jsou z celé republiky. No a samozřejmě sem přichází spousta turistů, v zimě aby si zalyžovali, v létě třeba kvůli cyklistice. Já říkám, máme v katastru zlaté vejce a vážíme si toho.

Jmenovala jste jako výhodu, že rostou ceny pozemků, z toho většinou místní nejsou nadšeni, protože když si chtějí oni nebo jejich děti půdu přikoupit, nedosáhnou na ni…

Místní lidé měli dostatečně dlouhou dobu na to, aby si pozemky přikoupili. Bývaly neuvěřitelně levné.

Když by teď chtěli stavět, máte jim co nabídnout?

Jako obec už nedisponujeme tolika pozemky, abychom je mohli prodávat místním. Máme tu nějaké rozvojové plochy, ale ty si schováváme na dobu, až se vyřeší kanalizace a voda a budeme nabízet se vším všudy zasíťované parcely.

Chcete stavět novou čističku odpadních vod a vodovod, nebo rozšířit ty současné?

Jako obec nemáme v plánu se do toho pouštět, protože jsme extrémně malé městečko, jak jste řekla na začátku. Máme extrémně malý rozpočet. Čistička odpadních vod nám vystačí pro to, co je tu postavené, vodovodní řad také, ale tím, že v územním plánu počítáme s více než trojnásobným rozvojem, se do nich nevejdeme. Záleží na developerech, jak se domluví, spojí síly a rozšíří kapacity čističky odpadních vod, nebo vystaví novou.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkKde ty „schované“ pozemky máte a kolik parcel tam bude?

Máme lukrativní lokalitu, kde bude možné jezdit až na lyžích až k chalupě. Říkáme jí Na bídě, oficiálně se jmenuje Nové domky. V plánu je rozparcelovat území, aby vzniklo asi deset pozemků o velikosti tisíc metrů čtverečních. Je to budoucnost tří až pěti let.

Do čeho se letos chystáte investovat?

Trochu jsme zařadili zpátečku, velké investice nemáme v plánu. Loni jsme revitalizovali rybník, kde je volnočasový areál pro všechny generace. Pořádají se tam třeba folkové akce, čarodějnice, dětský den. Má ho v pronájmu jeden soukromník, který v něm chová pstruhy a umožňuje lidem, aby je lovili. Je to prostor, který se snažíme vyladit, abychom měli i kus něčeho hezkého. Byla to investice v řádu milionů, nechali jsme vyčistit rybník a doplnit břehy o dřevěné sochy, prolézačky a další prvky. Letos budeme pokračovat, chceme tam mít zázemí a posezení, což vyjde na dalších půl milionu korun.

Zdroj: DeníkDo budoucna máme v plánu vystavět volnočasový areál také v obci Háj, která k nám patří. Projekt je připravený, náklady se pohybují kolem tří milionů, tak čekáme na vhodný dotační titul. Kdyby se nám to nepovedlo, rozdělili bychom ho do tří částí a realizovali postupně z rozpočtu. Zatím v Háji žádný volnočasový areál ani dětské hřiště nemají. Co máme v Loučné hřiště za úřadem a u rybníka, jezdí k nám, proto chceme něco i pro ně.

Co vás nejvíc pálí?

Nejvíc nás pálí, že tu máme krásný lyžařský areál, ale chybí tu lyžařské středisko, kde by se dal trávit čas, když lidé zrovna nelyžují. Proto přijedou na jeden den a zase odjíždí. Nemají proč tu zůstávat. Víme, že takové centrum nemůžeme pořídit z vlastních finančních zdrojů. Také pokud jde o ubytování, i když se zlepšuje a jsou tu moderní apartmány, stále převládá ubytování ve stylu 90. let, lidé přitom chtějí větší komfort, aby pro ně byl pobyt doopravdy požitkem. Proto musíme co nejvíce spolupracovat s developery a skiareálem. Vnímáme, že to jediné, kde se můžeme rozvíjet, je cestovní ruch. Do toho musíme šlapat na 120 procent.