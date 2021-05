Milan Váňa (57 let)

Starostou je 7. rokem. Vystudoval Střední zemědělskou školu v Kadani, pracoval v zemědělství, dlouhodobě na šachtě a poté jako farmář. Má čtyři děti a tři vnoučata. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině. Stále se zajímá o sport, dříve byl aktivní fotbalista a stále je velký fanda Slavie.

V čem je základní odlišnost zdejších vesniček?

Například v jiném stylu života. V osadách jsou samé rodinné domky, v Křimově, který je střediskovou obcí, máme i obecní bytové domy. Jsou tři, jeden je na nádraží v domě, který dříve sloužil pracovníkům dráhy. Celkem máme 24 bytů. Aby se nájemníci necítili špatně, že mají na vesnici jen byt a jinak nic, zajistili jsme jim zahrádky, takže mohou hospodařit na pozemku.

Do čeho letos nejvíc investujete?

Dokončujeme multifunkční hřiště za necelého půl milionu korun. Jedná se o asfaltovou plochu na tenis, volejbal, nohejbal a další sporty, která bude fungovat i jako kulturní centrum s hledištěm. Je na návsi, takže ve středobodu dění. Právě asfaltujeme, ještě doděláme mantinely a pódium. Máme také v plánu obnovit zdejší náves, zrekonstruujeme požární nádrže v Křimově, Suchdolu a Strážkách a potřebujeme opravit střechy na všech bytových domech. Letos začneme první.

Jak hodnotíte zdejší vybavenost?

Byl tu obchod, před dvěma lety jsme ho ale zrušili, protože nikdo neměl zájem ho provozovat. Je to škoda, občané by za něj byli rádi. Máme v Křimově také restauraci. V osadách se lidé scházejí u kamarádů a na návsi. Udělali jsme dětské hřiště ve Strážkách, máme nové i v Krásné Lípě, v Křimově je už deset let, takže i tato vybavenost se začíná zvedat. Stavíme pergoly, aby se měli lidé kde scházet.

Nejsme tak bohatí jako jiné obce, máme velké území a šest osad, ve kterých žijí lidé trvale. To je velmi náročné na peníze a na údržbu. Snažíme se ale, aby se tu lidé cítili dobře. Pomáhá nám v tom okolní příroda, která je krásná, i dobrá dostupnost. Z naší první obce je to co by kamenem dohodil do Chomutova.

V covidových měsících lidé z měst prchali do přírody. Jezdili i k vám. Kam nejčastěji?

Lákadlem je křimovské nádraží. Natáčely se tu některé filmy, například Želary s Aňou Geislerovou – scéna, jak vystupuje z vlaku, je právě odsud. Točil se tady i Pochod Radeckého, Hlídač č. 47 s Karlem Rodenem a v 70. letech Božská Ema, ve které hrála Božidara Turzonovová. Nádražní budova je ale v rukách soukromníka, koupil ji Pražan.

Lidi láká také výtopna, což je malé muzeum Loko-motivu, a Křimovská přehrada. Spolu s přehradou Kamenička jsou to zásobárny pitné vody pro Chomutov. Ne každý ví, že naše je i celá levá strana Bezručova údolí. Svahy od I. po III. Mlýn jsou naše.

Vlastníte rozsáhlé lesy, jak s nimi hospodaříte?

Máme jako obec přes 250 hektarů les ve výhradním vlastnictví a dalších 170 hektarů, které máme společné s Málkovem, my jsme ale většinoví vlastníci. Jsou tam honitby a dřevo máme na starost my.

Je to významný zdroj příjmů pro obec?

V současné době ne kvůli kůrovci. Cena dřeva strašně klesla, takže jsme byli dva tři roky prakticky na nule, přitom je to naše jediné bohatství. Až letos je vidět, že Vysočinu a Moravu už vytěžili, takže se hlásí zájemci o naše dřevo a dá se nasadit cena, která pro nás bude výhodná.