Deník na návštěvěZdroj: DeníkZ hradu je dnes zřícenina prorostlá stromy, vesnice ale vzkvétá. Žije v ní přes 1100 obyvatel. Starší a střední generace si pochvaluje, že má v obci vše potřebné k životu včetně lékaře, obchodu, školy, školky a navíc je tam bezpečně. Co je zcela výjimečné, v Perštejně mají dokonce vlastní zdroj pitné vody. Čerpají ji ze štoly.

Jak se lidem žije v Perštejně?

Lenka Valtrová.Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováLenka Valtrová, 43 let

Přistěhovala jsem se z Klášterce nad Ohří, bydlím tu sedm let. Ve městě jsem pracovala převážně ve škole, tady pracuji ve škole a školce a vidím jako velké pozitivum, že tu mají k sobě děti blíže. Dělají se tu pro ně různé fajn aktivity a co tak sleduji, i učitelé k nim mají jiný přístup. Ve třídě je třeba jen deset žáků. Děti tady mi přijdou i takové klidnější. Nebojíme se je kamkoli pustit, je tu bezpečně. Mínus je, že rodiče s nimi často dojíždějí na kroužky do Klášterce. To je tak asi jediné.





Milan Křen.Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováMilan Křen, 72 let

Bydlím tu krátkou chvilku, „jen“ 72 let, takže mohu srovnávat. Výhoda je, že je tu všechno v přírodě, která je nádherná. Máme vlastní zdroj vody vynikající kvality na hranici kojenecké vody s mírným obsahem radonu. Kolik obcí to má? Obec si tedy sama obstarává vodu, samozřejmě do toho musela investovat a voda je tedy přiměřeně tomu drahá. Kde by obec měla zabrat, je oblast odpadů. Třídím mnoho let a dospěli jsme pouze k tomu, že platím o 70 korun méně, než ostatní, kteří vše dávají od jedné popelnice a hotovo. Loni jsem za celý rok vyprodukoval jen 127 kg odpadu, neboli dvě popelnice. Proč mám platit skoro to samé, co lidi, kteří netřídí? Ročně platím 570 korun, manželka také. Jinak se tu žije dobře, radnice se docela dobře stará. Letos se výrazně zlepšil úklid chodníků, to tu nikdy nebývalo. Dělají to strojem a myslím, že velice dobře.

Naďa Nováková.Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováNaďa Nováková, 65 let

Nám se tady žije hezky, je tu krásná příroda. Obec pěkně čistí silnice a chodníky. Bohužel je tu jen jeden obchod, má ho Vietnamec. Pravdou ale je, že když člověk něco zapomene, nemusí jet do Klášterce, takže zase na druhou stranu, zaplaťpánbu, že je tu aspoň ten. Bývá otevřený od rána do večera. Co mi vadí, jsou neudržované fasády některých soukromých domů, člověk aby měl strach, že na něj spadne taška ze střechy. Pak je tu ale ulice s novými domy a ty jsou pěkné, stejně tak ve Slunečné ulici. Máme zdravotní středisko, se kterým jsem spokojená. V létě funguje naše koupaliště, jezdí tam lidé i na dovolenou s karavany, pořádají tam pro ně zábavy. Pro mladé je to dobré.

Libor Dinebier.Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováLibor Dinebier, 43 let

Mně se tady líbí všechno, nic nám nechybí. Bydlím tu 43 let a neměnil bych.



























Jan Zadina.Zdroj: Deník / Miroslava ŠebestováJan Zadina, 24 let

Tady je maximálně dobré, že je tu klid. Není tu ale žádná zábava pro mladé, jsou tady jenom hospody. Občas tu něco dělají Baráčníci, akce jsou hlavně přes léto, nebo když se staví májka, jinak nic. Když se chci bavit, jedu do Chomutova.