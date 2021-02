„Je to velký problém, divoká prasata nám rozrývají celý park. Jsou nebezpečná, a to zvlášť když chodíte se psy, takže už tam skoro nikdo nechodí venčit,“ uvedla starostka Drahomíra Nováková. „Například můj muž v parku potkal dvacet prasat se selátky,“ doplnila. Rozryté bývá i místní fotbalové hřiště, které není chráněné plotem.

Honitbu Mašťov má v rukách Farma Doupov. Její zástupce Radek Kulich potvrdil, že jsou prasata přemnožená a bohužel si oblíbila Mašťov. „Vídáme tu tlupy divokých prasat. Nejvíc to bývá v létě, protože je lákají plodiny na polích. Teď je tu paradoxně klid, jsou ve vojenském prostoru. Je to díky covidu, protože za normálních okolností by se tam lovilo a zvířata by se stahovala k nám,“ doplnil.

Střílet divočáky mezi domy nebo v parku je nemožné, myslivci se je tedy snaží odlákávat jinam.