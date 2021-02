Uniformy, medaile, odznaky, diplomy, sekery, přenosné i nepřenosné hasičské stříkačky a přilby včetně německých z druhé světové války nebo francouzských z konce 19. století. Exponátů vlastní stovky a donedávna je měl všechny ve svém domku. Od loňského roku je jeho sbírka k vidění v muzeu hasičské historie. Nachází se v barokní sýpce naproti mašťovskému zámku.

„Za dlouhou kariéru v hasičství jsem nashromáždil velké množství věcí, které souvisely s mou profesí, a tak jsem si přál založit malé muzeum, abych mohl sbírku ukázat lidem. Také jsem chtěl, aby tu po mně něco zbylo,“ nastínil Forgač.

Zdroj: DeníkKdyby měl označit nejcennější exponát, neukáže na žádný. „Pro mě jsou cenné všechny,“ odpověděl bez zaváhání. Sbírka je pro něj cenná jako celek. Doplňoval ji rok po roce, podle příležitosti. „Občas jsem něco vyměnil, měli jsme ´frojndšaft´ s východními Němci, tak jsem třeba sehnal přilbu nebo hasičskou kšiltovku za naši. Mám třeba čepici velitele hasičů hlavního města Prahy z 80. let a synovec mi sehnal uniformu hasičů New Yorku,“ uvedl pro ilustraci.

Občas se mu poštěstilo a získal i vyřazenou techniku. Například hasičské stříkačky a minimaxy. „Všechno jsem zrekonstruoval, bylo to zrezavělé a shnilé,“ podotkl.

Muzeum nese v mnoha směrech stopy práce svého zakladatele. Nejenže shromáždil všechny hasičské předměty, pomáhal také obci s přípravou prostor sýpky, bílil, natíral, zajistil tam sociální zázemí i zabezpečení výstavní místnosti.

„Jsem zvyklý pracovat. Do Mašťova jsem se dostal v 50. letech v rámci osidlování pohraničí. Přišli jsme z východu Slovenska. Žili jsme tam v bídě. Až když jsem přišel sem, viděl jsem, že se dá žít i jinak. Začal jsem dřít, co jsem mohl, abych to někam dotáhl,“ prozradil dnes 77letý pan Forgač.

Kvůli neznalosti českého jazyka doháněl školu se zpožděním. Devátou třídu absolvoval až po vojně a jako ženatý. Už na vojně se mu ale zalíbila práce hasičů. „Jezdil jsem po Doupově a hasil, co zapálili naši vojáci nebo Rusáci. Hasičina mě vzala, od té doby jsem ji dělal,“ dodal. Dálkově studoval, aby se mohl stát velitelem hasičů, což se mu také podařilo. Vedl například jednotku v Chemických závodech Sokolov. Ohněm prošel mnohokrát, na těle má dodnes jizvy z popálení.

Záslužnou práci hasičů rád přibližuje dětem. Výstavní prostor má tedy pojatý tak, aby prohlídka bavila i nejmenší. To největší překvapení je čeká na konci prohlídky ve speciální místnosti. Najdou tam přes tři sta malých hasičských autíček. Hasičské muzeum v Mašťově má své webové stránky a prohlídka je možná na zavolání.