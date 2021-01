Žádostí od lidí, kteří by v přírodou a historií prostoupeném Mašťově rádi postavili domek, má obecní úřad několik. Co ale chybí, jsou obecní pozemky, které by se daly v dohledné době připravit pro výstavbu. Podle místostarosty Karla Pavlů je to přitom jedna z klíčových věcí, jestli si má městečko udržet mladé.

Zdroj: Deník„Je to kruté říct, ale upadáme,“ myslí si místostarosta. „Jsme na kraji okresu, není tu žádná pracovní příležitosti, upadlo i zemědělství, je tu jen jedna zemědělská farma. Skoro všichni musí někam dojíždět za prací, takže nám mladí utíkají a naše obec stárne,“ doplnil.



Problém vidí nejen v pracovních příležitostech. Obec podle něj dostatečně neřešila bytovou výstavbu. K té nejmladší patří čtyřbytové domy z osmdesátých let a řadové okály. Nemá ani připravené pozemky pro výstavbu rodinných domů.

„Zaspali jsme s infrastrukturou. Teprve teď to dáváme dohromady, protože tu pro mladé chceme něco vybudovat. Je to ale běh na dlouhou trať,“ uvedl místostarosta na konto nově plánované rozvojové plochy, která by mohla vzniknout za bytovkami. Podle územního plánu tam můžou vyrůst rodinné domky vesnického charakteru. Mělo by jich být kolem desítky. Pozemky patří obci, která je chce zasíťovat a dát lidem možnost stavět.

„Bohužel jsme ale zjistili, že se za předešlého vedení odprodaly pozemky, což nám zasíťování znemožňuje. Jsme tedy ve fázi, kdy bojujeme s pozemkovým fondem a dalšími majiteli,“ upozornila starostka Drahomíra Nováková. „Je to problém. Mladí mají zájem stavět, my jim ale zatím nemáme co nabídnout,“ lituje. Příprava pozemků se tak může stát otázkou pro příštích pět až deset let.



Střední generace je s podmínkami v Mašťově naopak spokojená. Když se měli místní podělit o svůj náhled na život v městečku, pochvalovali si, že žijí obklopeni krásnou přírodou a historickou výstavbou. Památkovou zónu například zdobí řada měšťanských hrázděných domů z 18. století. I když je obec malá, nabízí řadu potřebných služeb: školu, školku, poštu, obchody.

„Mně se tady žije dobře, to vám teda povím. Není tu co zlepšovat, všechno už je hotové,“ myslí si například padesátiletá paní Renata, která je místní rodačkou. Jako pohodové místo pro život Mašťov zhodnotil 48letý Pavel Čihák, který pracuje jako školník v dětském domově na zámku. „Já bych tu nic neměnil. Co si můžu chválit je autobusová doprava, která je úplně super. Poslední dva roky nám jezdí co dvě hodiny autobus, to dříve nebývalo,“ ocenil dobré spojení. Mínus vidí jen na straně letního vyžití. „Máme tu koupaliště, bývalý pan starosta ho ale pronajal soukromníkovi, takže se tam místní nemůžou chodit koupat a obec do toho vůbec nemůže mluvit. Na koupaliště tedy jezdíme do Krásného Dvora,“ dodal.



Kristýna Svěráková, která v Mašťově provozuje hostinec, obec vnímá skrze krásu historických domů a vzpomíná na doby, kdy se tam žilo více společensky. „Vždycky se mi tu hrozně líbilo, jezdívala jsem sem už jako malá holka, protože tu bylo živo. Škoda, že už se lidé nesetkávají víc. Dříve tu byla spousta zábavy: plesy, dětské dny, bylo tu všechno možné. Sedávalo se na náměstí u kašny, a když někdo něco potřeboval, jeden druhému pomohl,“ to už podle ní neplatí. Nehodnotí přitom poměry za lockdownu.