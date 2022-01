K motokrosu Jakuba přivedl jeho táta, kdysi sám motokrosový jezdec. „Na motorce jsem jezdil už od tří let, byla malinká s automatickou převodovkou. Ani ne v pěti letech jsem jel svůj první závod a od té doby závodím,“ přiblížil dnes 22letý závodník. „Nejdříve jsme s tátou jezdili pro zábavu po lesích a vesnicích. Později jsme zkusili všechny závody, které se daly. Bylo to vždy o víkendech. Táta po práci skočil do karavanu, s ním já a mechanik a objížděli jsme Evropu,“ vylíčil.

Náročný životní styl, kdy tréninky zabíraly pět dní v týdnu a střídaly se se závody, se místy malému závodníkovi zajídal. První „stávka“ přišla kolem jeho osmi let. „Chtěl jsem si hrát s kamarády, ale my furt trénovali. Nebyl na to čas,“ zmínil se smíchem. Tehdy mu dal ale táta s mechanikem podmínku, že z motokrosu odejít může, pokud se bude poctivě věnovat jiné aktivitě. Například hře na housle. To Jakuba přivedlo zpět.

„Dnes můžu říct, že mě motokros opravdu baví. Líbí se mi ten adrenalin a mám chuť závodit. Občas, když přijde větší zranění, nechce se mi k ježdění vracet. Ale jakmile to přestane bolet, jsem zpátky,“ uvedl.

Zdroj: DeníkZlomenin a dalších úrazů přitom zažil nepočítaně od drobnějších epizod jako zlomeniny klíčních kostí, po zvlášť bolestivou zlomeninu kotníku a opakovanou plastiku kolene, protože si utrhl zkřížený vaz. Právě poslední úraz mu loni v létě překazil šňůru závodů světového mistrovství. Přesto poslední sezónu hodnotí optimisticky.

„Za mě byla dobrá. Od prvního závodu v Rusku, kde jsem se umístil jako šestnáctý ze čtyřiceti, se ukazovalo, že jsem měl dobrou přípravu. Bohužel před závodem v Lokti jsem si poranil koleno, které jsem měl už jednou operované,“ doplnil.

V těchto dnech se věnuje zimní přípravě, která obsahuje silniční jízdy na kole a tréninky ve fitcentru, v únoru pak opět sedne na motorku. Obvykle trénuje po celé republice kvůli rozdílnosti povrchů, a to včetně Chomutova, kde je trať v Krásné Lípě. Zázemí mu poslední dva roky poskytuje motokrosový tým JD Gunnex KTM Racing Team.

Příprava na nejprestižnější motokrosové závody je pro Jakuba naprostou prioritou. „Chtěl bych na mistrovství světa pravidelně bodovat do desátého místa. Všechno směřujeme k tomu, proto ani moc nejezdíme na česká mistrovství. Nedalo by se to stihnout,“ podotkl motokrosař.

První závod letošní světové série mistrovských závodů v motokrosu je naplánovaný na konec února v britském Matterley Basin.