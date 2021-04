Není ale pochyb, že je obec vyhledávaná. Ještě před deseti lety tam statistici evidovali 139 obyvatel, dnes je jich bezmála tisíc. Zvláště v Zelené, která je částí Málkova, desítky nových domků víc a víc ukusují ze zelené plochy pod lesem.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Nám se tady všeobecně líbí,“ říká Markéta Fridrichová, která zašla na nákup do Coopu pod „třináctkou“ v Zelené - Málkově. Zatímco vkládá zboží do kufru auta, syn postává opodál. „Je tu všechno: hřiště, zábava, kroužky pro děti. Velkým plusem je sportovní hala, navíc stačí kousek vyjít a jste v lese. Rádi jezdíme na kole, takže se nám líbí, že se po cyklostezce pohodlně dostaneme do Chomutova, Března i do Kadaně,“ vypočítává přednosti zdejšího života. Nezapomene ani na blízkost Chomutova s jeho nabídkou služeb.

Když se víc zamyslí, napadne ji i pár nedostatků. „Možná by to chtělo vyladit koupaliště a pořídit skate hřiště s překážkami pro starší děti. Jediné, co nám tu opravdu vadí je ´třináctka´, provoz na ní je šílený,“ povzdechla si.

Od druhé světové války žije v části Zelené nad silnicí Josef Bílý. Roky bydlel takřka na samotě v sousedství lesa, to ale změnila velká výstavba za jeho domkem. Úzká silnička, která se mu táhne pod okny, je teď hlavní příjezdovkou, takže o svůj klid přišel.



„Obec slibovala, že se bude jezdit cestou za sady, je to ale jinak. A je to strašný. Jedno auto tudy projede klidně čtyřikrát. Jede nahoru, dolů a pak zase zpátky,“ stěžuje si. „A ti lidé, kteří se sem přistěhovali? Říkám jim přivandrovalci. Mají městský styl, městské manýry, stále něco požadují a přitom jejich děti ani neumí pozdravit. Žádná výchova!“ dopaluje se 70letý muž. Jeho slova částečně zanikají v hukotu kamionů, který sem doléhá ze silnice I/ 13. Také ta je podrobena kritice. Pan Bílý by ocenil nadchod, aby se lidé mohli bezpečně dostávat z jednoho konce obce na druhý. „Chtěli jsme ho tu už před čtyřiceti lety a ono se furt nic neděje,“ láteří.



Novou obyvatelkou Zelené – Málkova je od ledna paní Hana K., která se dostala do místního domova pro seniory a stále se nedokáže nového bydliště nabažit. „Je to tady perfektní,“ je nadšená. „Bydlela jsem v Chomutově na předělu sídlišť Písečná a Zahradní. Přistěhovali jsme se tam v roce 1983, tehdy se tam bydlelo perfektně. Teď se to ale kvůli našim nepřizpůsobivým občanům nedalo,“ posteskla si seniorka. Bez většího očekávání si podala přihlášku do domova v Zelené a k jejímu milému překvapení místo získala. „Mám jen slova chvály, jak je tu všechno perfektní. Sotva vyjdu z domu, jsem v přírodě, jsou tu skvělé služby a lidé. Všichni se zdraví, to se na sídlišti neděje,“ doplňuje.

Pro rodiny, které nemají na vlastní domek, postavila obec před lety obecní bytové domy nedaleko sportovní haly v Málkově. Letos plánuje, že zainvestuje do oprav jejich střech, protože dovnitř zatéká. Výsledku se nemůže dočkat Martin Jiterský.



„Teče nám do bytu, a když fouká vítr, střecha se hýbe,“ říká táta malého synka, zatímco ten si hraje na pískovišti před domy. „Jinak se nám v Málkově žije příjemně. Je tu poměrně klid, kam jít do přírody a je tu obchod. Občas mi chybí jen bankomat,“ zmiňuje.



Výhled Málkovských směrem ke Kadani trochu kazí dýmající prunéřovské komíny, to však místní nevnímají, jak tvrdí takřka unisono. „Jsme zvyklí, nevnímáme to. Máme za domem autoservis, to také není moc pěkný výhled. Když si ale představím, že bychom také mohli bydlet v paneláku, říkám si, díky za to, že jsme tady,“ uzavírá Markéta Fratriková.