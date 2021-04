/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Když před třinácti lety začala psát kroniku Nezabylic, neměla se Karolína Plchová čeho chytit. Sice se na obci a jejím okolí výrazně podepsaly dějiny, což dokazují bohaté archeologické nálezy, nedochovala se ale obecní kronika. Karolína tak začala prohledávat archivy, shromažďovat fakta a zpovídat pamětníky, v čemž pokračuje dodnes.

Kronikářka Karolína Plchová. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Na začátku bylo psaní opravdu hodně. Psala jsem nejen nové události, ale připojovala jsem i okénka do minulosti. Vycházela jsem z toho, co bylo k sehnání. Vysedávala jsem ve studovně a hledala zmínky ve starých novinových článcích,“ uvedla kronikářka Nezabylic. „Bavilo mě hlavně setkávání s pamětníky a rozhovory s nimi. Dělali jsme je docela často, teď to bohužel kvůli covidu nejde,“ lituje.