Pilně se v Klášterci nad Ohří pracuje na proměně starého „kulturáku“ v moderní kulturní stánek. Hotovo má být už letos. Loni tam dokončili cyklostezku, možností na sportovní vyžití má podle starosty Štefana Drozda ještě přibývat. Vedení radnice by také rádo více využilo tři léčivé prameny, plánuje se vznik lázní.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkCo aktuálně, podle vás jako starosty Klášterce, město trápí nejvíce?

Všechny nás určitě nejvíce trápí situace, která dneska je. Covidové období, uzávěry, nemožnost někam vyrazit, uzavřená kultura, sport, tahle omezení rozhodně všechny trápí. Bohužel. Už je to dlouhé. Snažíme se to trochu našim občanům ulehčit, máme v Klášterci testovací centrum, očkovací, lidé nemusí nikam dojíždět. Ale také se snažíme jim trochu oživit volný čas. Vytvořili jsme takové trasy po katastru, asi deset tipů na výlety po okolí. Máme tu krásnou přírodu.

A když zkusíme chvíli, i když je to těžké, zapomenout na koronavirus? Co vás ve městě tíží?

Nepřijde mi, že by nás aktuálně něco úplně tížilo. V takovém slova smyslu. Nicméně, tíží nás to, že se tady mnoho let nebudovalo, nebo budovalo, ale pomalu. Takže jsme se do toho pustili. Nechceme být jen městem porcelánu, ale také městem sportu. Začalo se sportovním stadionem, který je nově vybudovaný, začali jsme s rozvojem cyklostezek. Loni dokončená cyklostezka podél Kláštereckého potoka se stala velmi navštěnovanou. Vybudovali jsme také další fotbalové hřiště a máme požádáno o dotaci na hřiště s umělým povrchem. Hodně jsme se zaměřili na pohyb a sport.

Aktuálně probíhá také kompletní proměna kulturního domu v moderní centrum za 184 milionů…

Už jsme ve fázi stavby. Je to koncipováno jako pasivní dům, energeticky velmi úsporný, získali jsme dotaci ve výši 45 milionů. Chceme, aby to tam opravdu žilo, celý den. Aby to bylo opravdové živé kulturní centrum. Bude tam i knihovna, malý divadelní sál, velký sál, zázemí tam budou mít divadelníci, senioři, různé spolky, bude tam kavárna. Věříme, že ho budou využívat i lidé z okolí, z celého regionu. Využíván může být na plesy, koncerty, firemní akce, konference, pro divadlo a další.

Kdy má být hotovo?

Takový pracovní termín zahájení máme listopad letošního roku. Když to covid dovolí.

Máte v Klášterci také prameny. Město by rádo rozjelo lázně, oživilo značku Lázně Evženie. Hledali jste proto partnera, našli jste Priessnitzovy léčebné lázně. Spolupráci ale také trochu zabrzdil koronavirus. Jaká je aktuální situace?

Máme tři léčivé prameny, ale víceméně lázně jako takové, že by k nám jezdil někdo třeba na měsíc se léčit, nejsou. Tam směřujeme, to je náš cíl. Aktuálně jednáme o společném podniku a projektu s Priessnitzovými léčebnými lázněmi z Jeseníku, v dubnu by se mělo zabývat zastupitelstvo memorandem o spolupráci. Město by tam vložilo svůj majetek, nemovitosti a movité věci, které souvisejí s lázeňstvím, partner finance a know-how, bohaté zkušenosti v oboru.

Vzniknout by měl nový lázeňský dům…

Ano. Lázně bez určité kapacity se nedají provozovat. My teď nějakou sice máme, ale strašně malou. Lázně se nedají provozovat bez lékařského a dalšího personálu, a aby je bylo možné zaplatit, musíme mít nějakou ubytovací kapacitu. Právě proto by měl nový lázeňský dům být vybudován. Dnes je kapacita kolem 40 lidí, nově by mohla být řekněme 150 až 160 lidí. Hosté tu budou ubytováni dlouhodobě a lázeňství by pak mohlo oživit město. Nemají jen procedury, mají také spoustu volného času. Chtějí zajít do kavárny, na divadlo, do obchodů, na zámek. Právě oživení a posunutí města je náš hlavní cíl.

Když vše půjde podle představ, kdy by se mělo začít?

Pokud bude vše schváleno zastupitelstvem, mělo by to směřovat k podpisům a založení společného podniku někdy na podzim. Až to bude, bude moci společnost začít vytvářet studii, projektovat, to také bude nějaký čas trvat, řekněme rok, to už jsme v roce 2022. Uvidíme, jak to půjde.