Když se stal před osmnácti lety starostou Petr Šmíd, žilo v Hrušovanech kolem 240 lidí, dnes jich je přes pět set. K dalšímu růstu přispěje plánovaná výstavba rodinných domů, která se chystá na zelené louce v místě, kterému místní říkají „pod špejcharem“.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Zájem stavět je v Hrušovanech velký a v poslední době obzvlášť. Jednou dvakrát do týdne mi kvůli tomu někdo volá,“ zmínil starosta Šmíd. Obec připravuje na padesát parcel většinou o velikosti kolem tisíce metrů čtverečních, které chce nechat zasíťovat a rozprodat. „Máme to rozplánováno do tří etap po 13, 19 a 19 parcelách ve třech ulicích. Každým dnem čekáme na stavební povolení, ještě letos vypíšeme výběrové řízení na dodavatele a stavba inženýrských sítí začne příští rok,“ doplnil.

Podle předběžných informací má cena za metr čtvereční mírně přesahovat přes 1000 korun a pro případ, že by zájemce vedlo spekulantství, bude je k dokončení stavby popohánět smluvní pokuta, pokud nezkolaudují do určité doby. Jednat by se mělo o čtyři až pět let.

K největšímu růstu dosud Hrušovanům pomohlo hlavně přebudování bývalých kasáren na bytový dům, díky čemuž obec nabízí kolem devadesáti bytů nájemníkům ze vsi i okolí. Pakliže pracují v průmyslové zóně Triangle, mají to z Hrušovan do práce blíže, než z Chomutova. „Naší filozofií ale je, aby se úspěšně rozvíjela celá obec. Musí to být od každého trochu, takže se postavily byty, opravil kulturní dům, silnice, udělali jsme nové veřejné osvětlení. Vše směřuje k jednomu cíli, aby se u nás ve vsi lidem dobře žilo,“ doplnil starosta Šmíd.



Místním se změny k lepšímu líbí. Dobře hodnotí vybavenost, čistotu i úpravnou náves, kde jsou atrakce pro děti, altán s posezením a množství historických i novodobých soch.



„Líbí se mi tu všechno, jsme tu spokojení. Dělá se tady toho hodně pro děti a tím, že žijeme v klidu na vesnici, děti mohou samy ven,“ hodnotí Denisa Matuchová.

„Tu je všetko,“ myslí si Alois Fedor, který pracuje pro obec. „Ja som Slovák, bývam tu päť rokov, mám tu prácu a som spokojný. Teraz napríklad robíme v školke pieskovisko, zrovna ideme pre materiál,“ zahlaholil z okénka auta.



Slova chvály, i když s výhradami, má i Petr Kunz, který je rodákem a sleduje, jak se vesnice více a více zalidňuje. „To tu dříve nebývalo, je to dobře. Špatné je jen to, že ti noví stále něco vymýšlejí, vadí jim, že štěkají psi, vadí jim slepice, vadí jim všechno,“ soudí muž středního věku. „Dříve takové problémy nebyly. Topilo se v kamnech, každou chvíli jste slyšeli cirkulárku, protože si lidé řezali dříví a nikomu to nevadilo. Dnes se kvůli tomu skoro sepisují petice. Dříve po vesnicích běhaly husy, psy, kočky. Vořeši za vámi chodili na zastávku. Teď to vadí,“ dodává.



Sousedské vztahy má zřeteli i starosta, a tak novým obyvatelům doporučuje, aby se starali o dobré vztahy. „Upozorňuji je, že nejdůležitější lidé ve vsi jsou pro ně nejbližší sousedé. Když se pohádají s někým na druhém konci vesnice, čtyřicet let se nemusí vidět. Jakmile je to ale se sousedem, budou se další roky dívat na své kyselé obličeje,“ uzavřel s úsměvem.