Na takzvaných obloucích zaražených do země sedí několik dravců a sov. Někteří ptáci pospávají, jiní sledují kruh lidí, který je zvědavě sleduje. Káně Harrisova vyráží dotčené ostré zvuky. „To je Pan Pipin,“ říká chlácholivě sokolnice, když si ho bere na ruku a ukazuje přítomným hrdý profil tohoto dravce z čeledi jestřábovitých. Pojmenované má všechny své svěřence, například mohutného výra velkého oslovuje elegantním Doris.

Sovy a dravce ukázala sokolnice ze Šluknovského výběžku. Na snímku je výr velký, který slyší na jméno Doris. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Sokolnice Martina Hendrychová přicestovala do chomutovského zooparku až ze Šluknovského výběžku. Bylo to u příležitosti sobotní oslavy Dne zvířat, který patří k největším akcím zooparku a pravidelně završuje hlavní sezónu. Loňský svátek mu „ukradl“ covid, letošní si vzít nenechal. A ani návštěvníci, jak dokazovala fronta před hlavní bránou i do posledního místa naplněné parkoviště. Celkem v sobotu přišlo přes 2100 návštěvníků.