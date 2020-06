Jeho příchod na svět začal bojem, který dodnes neskončil. Františka museli lékaři po těžkém porodu oživovat, navíc prodělal dětskou mozkovou obrnu. Jeho posuny tak trvají déle a stojí za nimi hodiny speciálního cvičení. Za tříletého chlapečka se chce poprat i Klášterec nad Ohří, který na začátku srpna vyhradí letní kino pro charitativní Den s Františkem.

Den pro Františka se chystá

na 2. srpna od 10 do 22 hodin. Fandu můžete také podpořit, když pošlete finanční dar na transparentní účet 225430036/0600.

Program je postavený na dvanácti hodinách hudby a zábavném rozptýlení pro děti a rodiny, kdy výtěžek poputuje na transparentní účet Bojovník František. Hlavním iniciátorem je klášterecké Hudební divadlo Hnedle vedle.

„Město loni organizovalo sbírku pro Františka a já se k tomu nachomýtl. Naše divadlo hraje pro děti a rodiče, sami jsme rodiči, takže máme k tomu všemu blízko. Nabídli jsme tedy, že uspořádáme celý den pro Fandu a budeme ho podporovat i na všech akcích divadla,“ nastínil principál Tomáš Barták. Roli hrálo to, že se sice podařilo vybrat zhruba 27 tisíc korun, speciální rehabilitační cvičení, které Fandovi pomáhá, ale stojí stovky tisíc. Pojišťovna ho neproplácí.

Jedná se o metodu Therasuit, která dokáže rozhýbat děti po obrně nebo poskytnout účinnou rehabilitaci lidem po mozkové příhodě či po těžkých úrazech. Cvičí se v obleku, který kopíruje kosmický skafandr. Původně byla tato metoda využívaná pro kosmonauty, kteří se vraceli ze stavu beztíže a kvůli zesláblým svalům měli problém postavit se na nohy.

„Když se František narodil, lékaři mi radili, ať ho dám do ústavu, že z něj bude nadosmrti ležák. Porod byl dlouhý a těžký, neokysličoval se mu mozek a čtvrtina ho odumřela. Byl také zpola ochrnutý,“ přiblížila prvotní vyhlídky maminka Jarmila Švermová.

„Pak začal klasický boj – cvičení Vojtovo metodou, pobyt na neurorehabilitační klinice a třikrát lázně hrazené státem. Příliš to ale nepomáhalo, tak jsem hledala, co by mu prospělo víc a narazila jsem na Therasuit metodu,“ dodala.

Výsledky jsou na synovi vidět. Jestliže mu lékaři předpovídali život na lůžku, dnes dokáže chodit, jen potřebuje být vedený za ruku. „Třeba se mamky za chvíli pustí,“ věří v další posuny paní Švermová. V tom případě je ale potřeba, aby Fanda prošel sérií čtyř až pěti rehabilitačních pobytů po dvou týdnech, kdy každý stojí kolem 70 tisíc korun.

Den pro Františka by je mohl přinést. V programu vystoupí Petra Černocká, Hanka Křížková, Naďa Konvalinková a řada dalších interpretů. Včetně pořádajícího divadla Hnedle vedle se má jednat o šedesát účinkujících.

Bohatý program

Na Františkovu rehabilitační léčbu půjde nejen výtěžek z dobrovolného vstupného, ale také z tomboly a prodeje rukodělných děl v dobročinném stánku. Kdo tedy dokáže přispět svou šikovností, například dokáže uháčkovat hračku, namalovat obrázek či uplést ponožky, může se obrátit na koordinátory, kteří budou dílka až do 25. července vybírat. Stačí jim napsat na denprofrantiska@seznam.cz.

„Už teď nám lidé posílají skvosty: nádherné pletené šály, ručně vyrobené šperky a věci z keramiky. Všechno vyráběli vlastníma rukama, což jsme chtěli,“ těší Tomáše Bartáka.

