Chomutov - Výsledky jsou prý srovnatelné s těmi v uplynulých letech. Jen stály víc peněz, úsilí a času.

BUDOUCÍ SESTŘIČKY. S vyznamenáním prospěla Andrea Raisrová ze Střední zdravotnické školy v Chomutově (uprostřed). Vysvědčení převzala na radnici. Spolu se svými kamarádkami Barborou Špinkovou a Lucií Prokešovou chtějí pokračovat v dalším studiu. | Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Historicky první stateční, kteří uspěli při státní maturitní zkoušce, si šli včera pro vysvědčení. Většina chomutovských středních škol zajistila slavnostní převzetí v obřadní síni na radnici, kde se studenti zároveň zapsali do pamětní knihy města. Kdo neuspěl, toho, čeká reparát.



Celorepublikově neuspěla přibližně pětina studentů, na gymnáziích je číslo podstatně nižší – 5 procent. Oficiální čísla kolik studentů nesložilo zkoušku v rámci měst a bývalých okresů, nejsou známa. Školy mají k dispozici pouze výsledky svých žáků.



„V naší třídě neprospěl jeden, což je vynikající výsledek,“ informovala Věra Fenclová, třídní ze 4. B na chomutovské průmyslovce. Podle jejích zkušeností zkouška nevyřadila ze hry víc studentů, než v uplynulých letech.



Ze dvou tříd kláštereckého gymnázia neuspěli čtyři.

Zbytečná?

„Na naší škole neudělalo třináct studentů ze 114,“ informoval ředitel Gymnázia Chomutov Jaroslav Zahrádka. „Sedm z nich neuspělo v profilové části a šest ve společné – státní,“ upřesnil. Výsledky podle jeho slov kopírují stav z uplynulých let. Přesto se mu nastavení státních maturit zásadně nelíbí. „Státní maturita je organizačně a finančně náročná, bez nějakého přínosu navíc,“ nešetří kritikou.



Věra Fenclová z průmyslovky viděla jako zbytečné a dlouhé především čekání na výsledky. „Maturity začaly koncem dubna, všichni jsme postupovali po jednotlivých krocích a výsledek se studenti dozvěděli až včera, 20. května,“ dodala.



Studenti, kteří chtějí studovat dál, byli nuceni rozesílat přihlášky na vysoké školy v době mezi ústní a písemnou částí maturit, ačkoli si nebyli jistí výsledkem. „Já jsem si poslal přihlášku na jednu vyšší a jednu vysokou školu a teď jsem se dozvěděl, že jsem neudělal,“ je zklamaný Tomáš K. z Chomutova. „Neuspěl jsem v jedné ze tří částí, ze které se skládala zkouška z angličtiny. Naštvaný jsem hlavně na sebe. Myslím si ale že kdybych maturoval loni, měl bych to nejhůř za tři,“ věří Tomáš. „ K dovršení všeho mi opravný termín stanovili na čas, kdy jsme měli být u moře. Už to máme zaplacené. Budu si muset datum dovolené přeložit,“ smutně dodává.



Většina chomutovských studentů včera převzala maturitní vysvědčení při slavnostním rituálu v obřadní síni na radnici.



„Od rána do dvou hodin si ho převzalo na sto padesát studentů,“ informovala tisková mluvčí chomutovského magistrátu Šárka Schönová. Do večera se tam střídali maturanti všech škol s výjimkou Střední školy energetické a stavební a Střední školy technické a automobilní Chomutov. Maturanti v Klášterci si svá vysvědčení přebírali na zámku.

Anketa: Co bylo na maturitě nejtěžší?

Michal Vojáček, SPŠ: Psychika. Celkově jsme nevěděli, do čeho jdeme. Nakonec ale můžu říct, že angličtina byla jednoduchá.



Michal Chaba, SPŠ: Praktická zkouška, protože jsem si kvůli trémě nemohl na něco vzpomenout. Státní část jsem zvládl dobře.



Jana Merglová, SZŠ: Nejtěžší pro mě byla angličtina – didaktický test. Třeba čekání na výsledky mi nijak zvlášt nevadilo.

A jak jste dopadli vy? Co pro vás bylo nejtěžší? Napište nám do diskuze!