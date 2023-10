Zvířený prach a hukot těžké techniky. Na Kamenném Vrchu v Chomutově pokračuje demolice bývalé základní školy, ze které už zbývá jen malá část. Většina pavilonů byla srovnána se zemí a jejich pozůstatky nakládá bagr do obří drtičky stavební suti, která ho zpracovává pro další využití.

Škola na Kamenném Vrchu v Chomutově je takřka srovnaná se zemí. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Denně nadrtíme tak 800 až 1000 tun materiálu, záleží na jeho skladbě,“ poznamenal majitel společnosti Bagrujeme.eu Miroslav Vosáhlo, který obsluhuje demoliční bagr. „Drť pak bude využitelná pro jiné stavby, například pro stavbu komunikací,“ doplnil.

Demoliční práce začaly 9. října a podle smlouvy má být prostor vyčištěný do konce letošního roku.

Jedná se o zakázku za téměř 7 milionů korun, kterou vyhrála severomoravská společnost AWT Rekultivace, bourací práce ale obstarává děčínská společnost Bagrujeme.eu.

Na ploše bude zjara oseta tráva a místo bude po mnoha letech přístupné. „Počítáme s tím, že bude sloužit jako veřejné prostranství pro lidi, kteří bydlí v okolí,“ uvedl náměstek primátora pro investice David Dinda (Nový Sever). „Budou tam moct chodit například se psem a využívat ho dalšími způsoby, aniž by se brodili v bahně. Je to takový mezistupeň než případně přijde racionální nápad, co s tímto územím dělat dál,“ doplnil.

Bourání školy ze začátku 80. let probíhalo ve dvou fázích. Poprvé se do ní demoliční stroje zakously v roce 2019, kdy zlikvidovaly tři z celkem sedmi pavilonů spojených koridorem. Náklady tenkrát dosahovaly 8 milionů korun.

Druhá fáze nastala až po čtyřech letech ze dvou důvodů. Jedním byla rozvodna ČEZu, která byla umístěná ve škole a protože zásobovala elektrickou energií celé sídliště Kamenný Vrch, nebylo možné školu jen tak zbourat. Nejdříve bylo potřeba trafostanici vymístit. Tomu však předcházela příprava projektové dokumentace a výběr zhotovitele.

Druhým důvodem byly předpokládané náklady, které projektant původně odhadl na 40 milionů korun, později byl účet upraven na 30 milionů. Město proto čekalo, zda stát nevypíše dotační titul, kterým by bylo možné náklady pokrýt. To se nakonec nestalo. „Stížnosti lidí se ale množily a stav budovy byl neutěšený, proto vznikla politická dohoda, že město do investiční akce půjde i bez dotace,“ doplnil Dinda. Cenu nakonec srazila veřejná soutěž.

Škola byla postavena stejnou technologií jako ostatní základní školy na sídlištích od Písečné po Březeneckou. Ještě začátkem 90. let měla 753 žáků, ti jí však postupně výrazně ubývali. Na začátku nového tisíciletí už v jejích lavicích zasedalo jen kolem tří set školáků. Město ji tak v roce 2004 uzavřelo s tím, že ji nabídne soukromým investorům. Žádný však nepřišel se smysluplným projektem. Do prázdné budovy později pronikali bezdomovci a drogově závislí, kteří tam několikrát založili i požár.

