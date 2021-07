Na dálku připomíná traktor se dvěma zaplachtovanými křídly rogalo. Také se mu tak říká. Po okurkové plantáži se šine takřka neznatelnou rychlostí. Lidé, kteří pracují v těchto křídlech, nejsou na první pohled vidět. Leží totiž na břiše na speciální plošině, pod ní se míhají jen ruce v rukavicích, které trhají okurky a shazují je na pojízdný pás.

Do Račetic na Chomutovsku se i toto léto vrátili sběrači okurek. Na Čecha mezi nimi není možné narazit, nejčastěji se jedná o Ukrajince. „Naštěstí,“ říkají místní, kteří mají neblahou zkušenost s dělníky z Rumunska. Také už nejde o téměř samé muže, podíl žen vzrostl. „Naštěstí,“ opět si pochvalují zvláště místní obyvatelky, které se necítily při příjezdu sto a více členných skupin mužů z Balkánského poloostrova bezpečně.

Vedení obce a místním lidem se totiž po letech podařilo vyjednat lepší podmínky s okurkářskou společností. První plody Račetičtí vidí letos. Poslední tři, čtyři roky si stěžovali, že jim dělníci rabují zahrádky, prohrabují popelnice a ženy se kvůli nim necítí bezpečně.

„Letos je to jiné, lepší. Ani mi nepřijde, že by se pohybovali po vesnici,“ všímá si Petra Jungmannová. „Dříve vybírali popelnice, vykrádali zahrádky, v noci courali po vsi, chodili do bytovek. Docela obtěžovali ženy, jeden Rumun dokonce při návštěvě obchodu vyndal přirození před prodavačkou,“ připomíná nejkřiklavější incident, který naštěstí zůstal ojedinělý. „Bylo nepříjemné, že po nás hmatali, brali nás za ruce,“ doplňuje mladá žena.

Změnu k lepšímu vnímá také Lenka Kirchmayrová. „Ještě loni to stálo za prd. Nechtějte vědět, co všechno házeli z oken 'pentagonu', kde mají ubytovnu – použitý toaletní papír, vložky. Byl tam rámus kvůli diskotékám, přijela kvůli tomu i policie,“ popisuje. „Letos vidím rozdíl. Mluvila jsem s místními, kteří měli s rachotem z mejdanů velký problém, protože měli miminko. Teď je prý klid,“ dodává.

Sběrači okurek přijíždějí každé léto do Račetic už více než deset let. Pozemky si tam pronajala od soukromých zemědělců německá společnost Huber vedená jednatelem Franzem Xaverem Huberem. Zpočátku mezi nimi měli být Češi a Slováci, v posledních čtyřech letech se ale jednalo především o Rumuny, jejichž návyky místní tolik pobuřovaly. Loni dokonce sepsali petici, protože se báli, že dělníci za covidové situace nebudou schopní dodržovat bezpečnostní opatření. Do vesnice jich na léto přijíždělo i přes sto padesát.

„Při setkání jsme jednateli říkali, ať si zkusí ubytovat tak velkou skupinu lidí za vlastním domem a uvidí, jaké problémy bude řešit,“ podotýká starosta Račetic Antonín Bartoň. „Seznámili jsme ho s problémy a apelovali, aby se to už nestávalo. Domluvili jsme se na věcech, které by měly fungovat lépe,“ říká s tím, že náprava skutečně přišla.

To nakonec rádi slyší i zástupci společnosti Huber. „Jsme opravdu rádi, že místní vnímají zlepšení,“ reaguje Martin Rosa, který pro jednatele pracuje jako překladatel. „Vynasnažili jsme se o nápravu. Letos je tu více Ukrajinců, kteří jsou zřejmě kultivovanější a přizpůsobivější. Dává se také daleko větší důraz na výběr brigádníků, aby mezi nimi nebyl nikdo problémový, i když sehnat kvalitní pracovníky je v dnešní době opravdu komplikované,“ upozorňuje. Také počet dělníků sahá jen ke stovce, z toho je na dvacet ubytovaných v sousedních Pětipsech.