Délka života v kraji roste, brzy nemusí být nejnižší v republice

Ústecký kraj - Ústecký kraj by už v příštích letech nemusel být regionem, v němž se lidé dožívají nejméně let v Česku. Tento nelichotivý primát přitom drží od konce osmdesátých let minulého století.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Podle Českého statistického úřadu se v posledních letech délka života na severu Čech prodlužuje rychleji než v regionech, které jsou těsně před ním. Týká se to především mužů; loni narozený chlapec z Ústeckého kraje může podle statistiků očekávat, že se dožije 72,3 roku, zatímco o pět let dříve byla předpokládaná délku života mužů o 1,5 roku kratší. Celostátní vývoj není ve všech regionech stejný - naděje na delší život roste hlavně v hospodářsky silnějších regionech, zatímco v okrajových spíše klesá. To se týká zejména Moravskoslezského a Karlovarského kraje, které mají na Ústecký kraj náskok už jen 0,3, respektive 0,4 roku. Muži na severní Moravě se přitom měli ještě před čtyřmi lety dožít skoro o celý rok víc. Pokud by se vývoj v příštích letech nezměnil, Ústecký kraj by mohl nelichotivé prvenství opustit někdy v roce 2012. Naopak nevýrazný je tento trend u žen z kraje, loni narozené holčičky se podle statistiků dožijí v průměru 78,6 roku. Podle krajské radní pro sociální věci Jany Ryšánkové (ČSSD) trend pravděpodobně souvisí se zlepšením životního prostředí, k němuž došlo hlavně během poslední dekády minulého století.

