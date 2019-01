Jirkov – Jirkované si vymohli novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi. Dávky nepůjdou na konta spekulantů s byty, ale rovnou do fondu společenství vlastníků, která peníze zatím marně vymáhala.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Pocit bezmoci nad statisícovými dluhy neplatičů snad konečně odezní. V červnu začne platit novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ztíží zneužívání dávek na bydlení a slušní vlastníci bytů budou mít konečně účinný nástroj proti kšeftařům s chudobou. Změnu, po které volají spolumajitelé domů a bytů po celé České republice, protlačili Jirkované.

Celý proces nastartovala neúnosná situace, kdy začalo hrozit, že kvůli neplatičům přijdou o střechu nad hlavou i zodpovědní lidé. „Společenství ručí svým majetkem bankám. Když není schopné platit a zbankrotuje, banky byty spolknou,“ vysvětluje Vlasta Štochlová, která vlastní byt v jirkovském sídlišti Na Borku. „Společenstev, která stojí v Jirkově před krachem, je aktuálně devět,“ pokračuje Štochlová.

Úplný bankrot nemusí zatím většina majitelů řešit, každodenně ale hrozí, že budou odpojeni od vody a tepla, nebo nebudou mít na akutní opravy. „Jedenáct neplatičů udělalo za tři čtvrtě roku dvousettisícový dluh, který nebylo možné žádným způsobem z těch lidí dostat. Museli jsme prostředky čerpat z fondu oprav, což za normální situace nepřipadá vůbec v úvahu, a ty nám teď chybí,“ vypočítává Miroslav Rozsypal, který vlastní byt v Šimkově ulici v Jirkově.

Po dobrém to nešlo

Páky na neplatiče ale dosud nikdo neměl. „Majitelé, kteří sem nastěhovali neplatiče, jsou z Prahy a my je vůbec nezajímáme. Po dobrém jsme nezmohli nic, podali jsme na ně sice žalobu, ale peníze jsme ještě neviděli, soudy trvají roky, ale nám utíká čas,“ pokračuje Rozsypal. Majitelé se proto rozhodli vzít situaci do vlastních rukou. „Oslovili jsme paní místostarostku Jurštakovou, která se za nás okamžitě postavila. Nekoukala nalevo ani napravo. Pomohla nám s úřady a nakonec i s poslanci, kteří se do Jirkova přijeli podívat, což byl pro některé opravdu náraz s realitou,“ dodává Rozsypal.

V prvním kroku sepsali majitelé společenství petici, kterou podepsalo na čtyři tisíce lidí. „Pro senát to ale bylo bohužel málo, naštěstí problém zaujal nejprve opoziční poslance a nakonec se přidala i ombudsmanka a další politici,“ popisuje místostarostka Dana Jurštaková. Nakonec se podařilo protlačit do sněmovny návrh novely, která konečně zaručí, že peníze do fondu půjdu i proti vůli majitele a nebudou tak vznikat další dluhy. „Pokud to neudělá on sám, peníze může přímo na účet společenství odeslat úřad práce,“ vysvětluje Jurštaková.

Novela zákona momentálně čeká na podpis prezidenta, v platnost by měla vstoupit v červnu. V Jirkově už ale schvalovací proces předběhli. „Úřad práce má pravomoc určit institut příjemce při poskytování a vyplácení dávek určených pro bydlení. Vybrali jsme několik příjemců, kteří dlouhodobě neplatí, a část jejich dávek už do fondu doputovala,“ říká spokojeně místostarostka. Společenstva tak budou muset sice staré dluhy dál splácet, mají ale záruku, že už nebudou vznikat další.