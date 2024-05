David Kämpf míří do Chomutova. Mistr světa ukáže zlatou medaili

Michal Dvořák Šéfeditor pro severní a východní Čechy Napište mi

Chomutovští hokejoví fanoušci by měli zbystřit. Jeden ze zlatých hochů totiž přijede v pondělí 3. června do Chomutova. A nebude to nikdo jiný než David Kämpf, který z Chomutovska pochází.

Ondřej Kaše a David Kämpf slaví titul mistrů světa v hokeji. | Foto: Deník/František Bílek