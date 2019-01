Chomutov, Jirkov - Začala velká sbírka kabelek, které půjdou do dražby. Výtěžek použije sdružení Prohandicap.

Dvojí radost přinese sbírka darovaných kabelek, která se rozjela v uplynulých dnech na několika místech Chomutovska. Završí ji prodej a dražba. Její výtěžek pomůže klientům sdružení Prohandicap, které pomáhá postiženým dětem a jejich rodičům.

Prohandicap JirkovVznikl před osmnácti lety jako neziskovka zabývající se pomocí handicapovaným dětem a jejich rodičům z Jirkova, Chomutova a blízkého okolí. Zajišťuje především dopravu do škol, na úřady a veřejné instituce či společenské akce, ale podle potřeby i asistenta. Další náplní je dobrovolnictví.

Sběrná místa jsou tři. První desítky kabelek z druhé ruky už se vrší v Městském ústavu sociálních služeb (MÚSS) v Jirkově U Dubu, jirkovském institutu péče o tělo La Charme a společnosti Puls investiční v Chomutově. Nosí je samy zaměstnankyně, ale také klientky a jejich kamarádky a příbuzné.

„Každá máme nějakou kabelku, kterou už nenosíme, ale ještě by mohla posloužit a také pomoct,“ věří jedna z organizátorek akce Dana Mašlová, která pracuje jako manažerka lidských zdrojů v Puls investiční. Tam zatím stačili shromáždit na padesát kabelek.

Chvíli se radovat, pak poslat dál

„Nejvíc je normálních hezkých kabelek, které je fajn chvíli mít a pak je zase poslat dál, ale máme i zajímavé kousky. Je mezi nimi kabelka značky Prada a také některé úplně nové i s cedulkou od Bati,“ prozradila, na jaké „úlovky“ se nové majitelky mohou těšit.

Další desítky mají na dalších dvou sběrných místech. „Sešlo se nám už přes osmdesát kabelek a máme slíbené další. Přinášejí nám je nejen místní ženy, ale i dárkyně ze Žatce a Rakovníka,“ dělá radost ředitelce MÚSS Evě Šulcové.

Aby byla akce úspěšná a výtěžek dost vysoký, je ale zapotřebí několika stovek kabelek, a proto i dalších horlivých dárkyň a žen ochotných je později koupit. Velká prodejní akce spojená s dražbou se uskuteční 2. března od 13 do 14 hodin v chomutovském kině Svět.

Získané peníze pomohou zajistit výpadek peněz sdružení Prohandicap, které se zabývá péčí o handicapované děti, především jejich dopravou do škol. Provoz této organizace ročně vychází na zhruba 180 tisíc korun. Pokrývají je úhrady rodičů, dotace města Jirkova, sponzorské příspěvky, charitativní akce a do loňského roku to byl i projekt ministerstva vnitra, jenž se týkal dobrovolnictví.

„Tento příjem ve výši zhruba 50 až 60 tisíc nám ale letos vypadne, proto hledáme jiný zdroj,“ vysvětlila Eva Šulcová. Ta je nejen ředitelkou jirkovského MÚSS, ale také předsedkyně Prohandicapu. Veřejná sbírka kabelek proto v současné situaci vypadala jako zajímavý a zároveň příjemný způsob, který by mohl zaujmout co nejvíce dárkyň a naplnit pokladnu.