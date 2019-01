Klášterec nad Ohří - Město začne pracovat na nových úkolech, které vyplynuly z participativního rozpočtu

Náměstí a radnice v Klášterci nad Ohří | Foto: Jan Kučera

Přáli si hřiště, zdokonalení cyklostezek a nápaditou fasádu skautské klubovny. A dostanou je. V rámci participativního rozpočtu, ve kterém Klášterec zaplatí přání za milion korun, si místní lidé z palety nápadů vybrali čtyři nejlepší. Využívat je budou už za rok.

Z původních devíti návrhů sklidilo ve veřejném hlasování největší úspěch vybudování dětského hřiště a odpočinkové zóny ve Vítězné ulici. Podle návrhu by tam měly přibýt například pružinové houpačky pro děti, hrad s lezeckou stěnou a žebříkem a lanovka, které by do starého města více lákaly rodiny s dětmi. Součástí má být ohniště a obnovené nohejbalové hřiště.

Dále mezi místními bodoval projekt Startujeme podél Ohře. Počítá se sítí současných stezek a cyklostezek podél řeky, kterou mají obohatit infotabule se zásadami správného pohybu, ať jde o běh, nordic walking či protažení. Rekreační sportovci tam najdou také mapky s kilometrovníky a odpočinková místa s lavicemi. „Do budoucna by se dala stezka využít k pořádání jednodenních běžeckých závodů,“ vidí další využití navrhovatelka Petra Žihlová.

Kilometrovníky až do Kadaně

V tomto případě se Klášterečtí dívají i za hranice svého katastru. „Chceme oslovit Kadaň a požádat ji, jestli by s kilometrovníky nepostupovali také z jejich strany,“ uvedla mluvčí klášterecké radnice Adéla Václavíková.

Třetím nejpodporovanějším projektem je oprava fasády skautské klubovny v Petlérské ulici, kterou vandalové popsali vulgárními nápisy. Skauti by rádi, aby ji zdobily inspirativní obrázky. Čtvrtý projekt se týká rozšíření odpočinkové zóny v Útočišti, aby si tam mohlo hrát více dětí. „Vhodným doplňkem by byl pingpongový stůl, kolotoč či zemní trampolína nebo houpačka,“ navrhla autorka nápadu Petra Zemančíková. „Pingpongový stůl navrhuji betonový, houpačku zase řetězovou, takzvané hnízdo,“ upřesnila Zemančíková.

Nad všemi úspěšnými návrhy se ve čtvrtek 24. ledna sejdou pracovníci městského úřadu. „Rozdělíme tam kompetence, co budou které odbory řešit,“ uvedla mluvčí Adéla Václavíková s tím, že by mohlo dojít i na pátý nejpodporovanější projekt: zvelebení autobusové čekárny a popelnicového stání v Klášterecké Jeseni. „To ale není jisté. Každý z projektů je za čtvrt milionu korun, dohromady jsou za milion. Pokud by ovšem z prvních čtyř zbyly peníze, mohli bychom je využít i pro pátý projekt,“ dodala.

V příštích dnech úřad zadá přípravu projektů, vybere dodavatele a za rok budou všechny návrhy dokončené a k využití pro místní.

Klášterečané se podílejí na rozpočtování druhým rokem, i napoprvé rozhodovali o milionu korun.

Participativní rozpočet, kdy veřejnost na základě demokratické diskuze přiděluje část obecních financí, zažívá v Česku boom. Na Chomutovsku ho využívá Klášterec nad Ohří a Chomutov, kde je radnice zvlášť štědrá, protože lidem umožňuje, aby rozhodovali o pěti milionech. Projekty ale nestíhá včas naplňovat, takže po dvou ročnících rozhodla, že napříště bude participativní rozpočet vyhlašovat jen jednou za dva roky.