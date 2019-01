Chomutov, Kadaň – Auta, zájezdy, tisicíkoruny, to všechno slibuje rozdat strana Severočeši.cz v kampani v Chomutově.

Volby. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK

Chce si tak naklonit přízeň voličů. Z jejich plakátu ale ne úplně jasně vyplývá, že většinu darů rozdají až po volbách – v závislosti na tom, kolik dostají hlasů a obsadí míst v zastupitelstvu. „Příští neděli rozdáme tři jízdní kola, to ostatní po volbách,“ řekl Deníku lídr chomutovské kandidátky Vojtěch Čihař.



Jde tedy o totožnou taktiku, jakou Severočeši.cz uplatňují i v jiných regionech a kterou zavedl mostecký podnikatel Jiří Zelenka v komunálních volbách v Mostě před čtyřmi lety. Severočeši.cz bývají označováni za Zelenkův „krajský projekt“.



V Kadani se rozdává před volbami



S dárky pro voliče jde do voleb i kadaňské SNK–ED.

Na rozdíl od Severočechů v Chomutově jsou ale dary v mnohem menší hodnotě. A voličům je rozdají ještě před samotným hlasováním.

Dosáhnout na ně mohou ti, kteří vyplní anketu na lístcích rozdávaných po Kadani a pošlou ji SNK–ED. „Je tam několik otázek a lidé odpovídají, co by se mohlo změnit, nebo co považují za problém,“ říká lídr strany Josef Mašek, kterého Kadaňáci znají jako ředitele tamější nemocnice.



Dodává, že pokud strana ve volbách uspěje, výsledky ankety zohlední v práci pro město. Dárky losované v loterii podle Maška slouží i k tomu, aby lidé v anketě vůbec hlasovali. „Ceny jsou v souladu s naším programem – sport, zdraví, vzdělávání,“ podotýká Mašek. Kadaňáci si tak mohou odnést míče, rakety, kola, notebooky, nejvyšší cenou je zájezd do Egypta.



Že by si takto strana kupovala hlasy voličů, Mašek odmítá. Oproti Severočechům je rozdají všechny už před volbami. „Nic takového nepodnikáme. Je to spíš odměna za to, že vyplní anketní lístek,“ říká Mašek. V Kadani jde do voleb šest uskupení.