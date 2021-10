Nových dárců kostní dřeně, kteří neváhají dát šanci na život lidem s leukémií a dalšími těžkými chorobami, citelně ubylo. Aby se jejich řady rozšířily, pořádají se náborové akce dokonce i ve spořitelně. Příští týden budou například v Chomutově a v Kadani.

„Za půldruhého roku koronaviru jsme se dostali na poloviční čísla, než na jaká jsme byli zvyklí předtím. Běžně se nám za rok přihlásilo deset jedenáct tisíc potenciálních dárců, loni jich bylo jen kolem pěti tisíc a letos to bude podobné,“ odhaduje mluvčí Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) Klára Conková. „Bylo to proto, že máme náběrová centra na transfúzních stanicích v nemocnicích, kam jsme za covidu nemohli, navíc nám odpadly akce v terénu. Jezdíme například na filmové festivaly a další akce, kterých se tolik nekonalo,“ nastínila.

Trend je potřeba zvrátit. V národním registru je jen lehce přes sto tisíc potenciálních dárců kostní dřeně, podle mluvčí je potřeba ho dostat na dvojnásobnou hodnotu. „Šance, že bude mít dárce a nemocný člověk shodu, je pouze jednoprocentní, proto potřebujeme mít co nejširší registr,“ upozornila Conková.

Právě teď se hledá dárce pro teprve tříletou Nikolku z Kladna, které lékaři diagnostikovali akutní lymfoblastickou leukémii. Jilemnická nemocnice zase hledá dárce kostní dřeně pro zdravotní sestřičku z ARO. „Onemocněla akutní myeloidní leukémií a vhodný dárce se zatím nenašel ani v rodině, ani v registru ČR,“ vyzývají její kolegové.

Zájemci o dárcovství můžou běžně využívat centra, která jsou na transfúzních odděleních nemocnic v Mostě, Teplicích, Děčíně a v odběrovém centru v lounské nemocnici. Dárcovské centrum je v nemocnici v Ústí nad Labem. Aby se posílila šance, že se přidají i lidé z měst, kde tato centra nejsou, spojil se registr s Českou spořitelnou, která má široký dosah. V úterý 26. října bude od 13.30 do 17 hodin provizorní náběrové centrum v chomutovské spořitelně na Palackého ulici a o den později v Kadani na Mírovém náměstí. Zápis je rychlý a bezbolestný. Sestřičky jen odeberou kapku krve, nebo vatovou tyčinkou vytřou ústa. Vzorek se odešle na vyšetření do centrální laboratoře ČNRDD a tím to končí. Teprve v případě, že dojde ke shodě mezi nemocným a vhodným dárcem, se mu z registru ozvou.

Krvetvorné buňky lze darovat dvěma způsoby. Buď se tak děje v narkóze z kosti pánevní, nebo pomocí separátoru, který je vyfiltruje z krve. Zájemci o dárcovství musí být zdraví a ve věku od 18 do 35 let.