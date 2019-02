Chomutov - Paličkované krajky, malby rozličnými technikami nebo třeba fotografie. Chomutov vyhlásil další ročník soutěže uměleckých prací Art Senior.

V loňském roce ocenění získaly obrazy i sochy z keramiky. | Foto: Město Chomutov

„Loni se potvrdilo, že je ve městě i v okolí mnoho velmi zručných seniorů, vždyť se jich přihlásily čtyři desítky s více než sedmdesáti díly. Zatímco tehdy mohli do soutěže nabídnout výrobky z keramiky, vyšité a paličkované či nakreslené, letos jsme kategorie rozšířili také o fotografii,” uvedl náměstek primátora Jan Mareš.

Do soutěže se mohou přihlásit lidé nad 60 let, kteří bydlí v Chomutově nebo v přilehlých obcích. Soutěžit smí vždy s jedním výrobkem, který ale vyrobili nejpozději před dvěma lety. Do každé kategorie mohou přihlásit vždy jeden výrobek.

Výrobky shromažďuje chomutovská knihovna ve 2. patře. „Přihlášená díla budou vystavena v knihovně a hodnocena veřejností od 5. do 21. září. Vítězné práce vyhlásíme na večeru seniorů v městském divadle 4. října,” sdělila ředitelka Sociálních služeb Chomutov Alena Tölgová.