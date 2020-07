Souboj štětců, dobrodružství hlasu a kontrabasu nebo představení ve stylu „udělej si sám“ nabídne festival alternativního umění Obnaženi. S porcí výtvarna, hudby, tance a divadla zasáhne několik srpnových dní. Zcela neplánovaně se nejspíš stane i největší kulturní událostí v Chomutově, protože město své akce kvůli covidu zrušilo.

Ohrožení zprvu byli i Obnaženi. „Zvažovali jsme, jestli festival pořádat kvůli epidemii a nejistotě nadcházejících měsíců,“ uvedla jedna z dvojice zakladatelek Jana Nuslauerová. „Dostali jsme ale vysokou finanční podporu od ministerstva kultury i od města a přišlo nám, že by bylo škoda nepodpořit umělce, kteří epidemii hodně odnesli,“ vysvětlila.

Program festivalu alternativního umění Obnaženi



7. 8., 17.50 hod.: Vernisáž výstavy Šporgy a Ema (Galerie Město), potrvá do 15. 8.

7. 8., 18.30 hod.: Výtvarný battle (podchod u Galerie Město)

12. 8., 19 hod.: Slam Poetry (atrium knihovny)

12. – 15. 8., 13 – 17 hod.: Promítání tanečních filmů Kali a That's it (kostel sv. Kateřiny)

13. 8., 17 hod.: představení Karneval zvířat (divadlo)

14. 8., 19.30: HLASkontraBAS, koncert Ridiny Ahmedové a Petra Tichého (atrium knihovny)

14. – 15. 8. Scénář pro čtyři osoby (sklepy u atria knihovny)

15. 8. V 17 hodin: Výtvarná procházka (sraz u kostela sv. Ignáce)

15. 8. Od 21 hod.: promítání hudebního belgického filmu Requiem za svět, jak jsme ho znali (letní kino)

Na rozdíl od předešlých ročníků budou v tomto převažovat čeští interpreti. „Dělali jsme rozhodnutí v době, kdy nebylo jisté, jestli se otevřou hranice, takže jsme zvolili alternativu, kdy nebude nutná účast zahraničních umělců,“ vysvětlila další ze zakladatelek festivalu Klára Alexová. Díla umělců z ciziny tak diváci uvidí prostřednictvím tří filmů a jednoho představení.

Hlavní program se bude odehrávat od 12. do 15. srpna, předkrmem k němu ale budou akce už o týden dříve. Půjde o výtvarný souboj v podchodu u vlakové zastávky Chomutov – město a vernisáž výstavy grafik Josefa Šporgyho a jeho dcery Emy.

Festivalové dny pak nabídnou Slam poetry v atriu knihovny, představení Karneval zvířat v divadle a koncert Ridiny Ahmedové a Petra Tichého HLASkontraBAS v atriu.

Speciálním zážitkem bude představení Scénář pro čtyři osoby podle konceptu nizozemského performera Roba Smorenberga. „Je to představení ve stylu udělej si sám, kde účinkují jen čtyři diváci, text, gramofon a žárovka,“ přináší nápovědu web Obnažených.

Odehrávat se bude ve sklepení pod Špejcharem a místa je potřeba rezervovat si předem on-line nebo od začátku srpna v Café atrium.

Po celé čtyři dny budou mít diváci možnost sledovat promítání tanečních filmů Kali a That's it v kostele sv. Kateřiny, a to v několika odpoledních časech, takže si mohou vybrat podle svých možností.

V doprovodném programu se zájemci mohou zapojit do pohybového a hlasového workshopu, jehož výstupy budou zahrnuté do závěrečné výtvarné procházky městem. Ta představí objekty a instalace ve veřejném prostoru. Jejich autory jsou Jan Zdvořák, Josef Šporgy, Jiří Němec, Dan Černý a Jana Nuslauerová.

Festival Obnaženi se v Chomutově koná posedmnácté a podle jeho zakladatelek se jedná o formát, který se nedá přenést jinam. „Je dělaný pro Chomutov,“ nastínila Klára Alexová. „Odsud obě pocházíme, tady jsme vyrostly, chodily do základní umělecké školy, formovaly se a my to dnes městu emočně vracíme,“ dodala.