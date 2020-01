Výstavba dálnice D7 Praha – Chomutov letos pokročí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce v první polovině letošního roku začít stavět nový úsek u Loun, v té druhé pak navazující úsek u Chlumčan. Celá dálnice by ale měla být hotová až v roce 2027, jako poslední se mají stavět úseky u Postoloprt na Lounsku a ve středních Čechách u Slaného.

Dálnice D7 na Chomutovsku stejně jako navazující silnice I/7 přes Krušné hory do Německa jsou hotové několik let. Řidiče při cestách do Prahy ale trápí nedokončené úseky, dálnice D7 je hotová zhruba z poloviny. Od loňska se staví úsek u Panenského Týnce na Lounsku.

Obchvat Loun se ze současné dvouproudové podoby rozšíří na čtyři pruhy. ŘSD před pár dny konečně pokročilo ve výběru firmy, která obchvat z roku 1999 přestaví na úsek dálnice D7. Výběrové řízení se táhne od loňského jara, termín pro podání nabídek se kvůli častým dotazům zájemců o zakázku posunul téměř třicetkrát. Vypršel až v polovině ledna. „Nyní probíhá vyhodnocení nabídek,“ sdělilo ŘSD. Řidičům by nový šestikilometrový úsek dálnice u Loun měl začít sloužit v roce 2022.

Letos na jaře chce ŘSD vypsat výběrové řízení na navazující úsek u Chlumčan. V jeho případě počítá se zahájením výstavby v druhé polovině letošního roku. Největší komplikace přináší příprava dálnice u Postoloprt, kde se počítá s posunutím fotbalového hřiště a výstavbou nových mostů přes Ohři a záplavové území řeky. Technicky náročný úsek se má stavět z celé dálnice jako poslední, podle současných termínů v letech 2025 až 2027. Tři úseky dálnice ve středních Čechách u Slaného chce ŘSD stavět mezi lety 2023 až 2025.

Kromě výstavby dálnice D7 je pro Chomutovsko stěžejní také přestavba silnice I/13 Karlovy Vary – Most. Plánuje se výstavba pětikilometrového obchvatu Klášterce nad Ohří a zkapacitnění, tedy přestavba na čtyři pruhy, navazujícího úseku ve směru na Chomutov v délce 14 kilometrů.

V případě obchvatu Klášterce má ŘSD studii z roku 2009, v závěru loňského roku vybralo firmu, která provede její aktualizaci. „Řešit bude také zaměření území, vypracuje dopravní modely a dopravní prognózy,“ informovalo ŘSD. Severní obchvat města je zvažován ve třech variantách, jedna počítá s tunelem pod úpatím Krušných hor. Podle současných plánů by se měl obchvat stavět v letech 2027 až 2030.

Navazující čtyřproudový úsek do Chomutova je v plánu o něco později. Nyní se zpracovává nová studie, která upřesní varianty vedení trasy a ekonomicky je posoudí. V tomto úseku je letos plánovaná oprava povrchu silnice I/13 u elektrárny Prunéřov. „S opravou počítáme na jaře. Loni proběhlo čištění příkopů, aby bylo vše před zahájením rekonstrukce povrchu hotové,“ uvedl vedoucí provozního úseku ŘSD Správy Chomutov Vít Plechatý. Rekonstrukce bude trvat dva až tři měsíce, přičemž provoz budou řídit semafory.

V současné době probíhá výstavba nové silnice na severovýchodě Chomutova. Komunikaci za více než půl miliardy, kterou s dotací z Evropské unie staví Ústecký kraj, má odlehčit od aut nejen ulicím města, ale také blízkým Otvicím.